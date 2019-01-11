和風力：日本精品進行式（一）

2019-01-11

文／烏鴉

精品大樓再起！

去年年底義大利精品品牌Bottega Veneta，在東京銀座開設亞洲最大的旗艦店，這棟充滿現代主義的建築，外牆運用超過900片金屬面板，用立體的方式呈現出品牌著名的編織視覺，內部則大量使用日本安山岩裝飾展現出簡約高雅質感，執行長 Claus Dietrich Lahrs 驕傲地表示：「我們非常珍視日本的忠實顧客，這裡一直是我們在全球最重要的市場之一。透過完整的產品及獨特且精心設計的環境，銀座旗艦店將不斷地提升，以致力為日本顧客乃至全亞洲的消費者帶來更佳的購物體驗。」在這之前，由 Kim Jones 領軍的DIOR MEN 2019早秋時裝，也選擇在東京發表他第二場秀，滿場的櫻花以及和服剪裁，全都顯示出對於這塊市場的重視程度。

圖片提供／Hermes、Bottega Veneta

Bottega Veneta東京旗艦店的外型設計反映著當地特色，新店結構漂亮別緻，靈感源自日本首都的超時代精神與現代建築。（Nacása & Partners Inc.提供）

於2001年6月開幕的東京愛馬仕之家，是繼巴黎、紐約之後，亞洲第一間愛馬仕之家就選在銀座，品牌對於日本市場的重視可見一般。

於2001年6月開幕的東京愛馬仕之家，是繼巴黎、紐約之後，亞洲第一間愛馬仕之家就選在銀座，品牌對於日本市場的重視可見一般。

高11層樓，銀座愛馬仕之家由構思巴黎龐畢度中心的義大利建築師皮耶諾（Renzo Piano）設計而成，連同土地購買總造價為170億日圓，除了販售精品之外，二樓還設計成全球首間愛馬仕咖啡廳，吸引不少遊客專程前往品嚐。

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