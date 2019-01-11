金品時刻：Harry Winston 八角印記

2019-01-11

記者方惠宗／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）首度推出以18K黃金材質製作的Emerald系列腕錶，透過重新演繹尺寸小巧的女士腕錶探索復古腕錶的美學設計，亦展現海瑞溫斯頓腕錶從玫瑰金和白金材質回歸黃金，為製錶開啟新章。

海瑞溫斯頓Emerald系列腕錶的設計靈感源於品牌創辦人海瑞‧溫斯頓先生鍾愛的祖母綠型鑽石切工（Emerald Cut），八角形輪廓亦象徵品牌作品中最具代表性的經典印記。此作以八邊形18K黃金錶殼（尺寸17.8毫米×24毫米，厚度6.1毫米）盡顯傳承風尚，53顆圓形明亮式切工鑽石映襯錶殼的八邊形輪廓，極為華美。錶冠裝飾一顆切面鑽石，更添迷人氣韻。深灰色錶盤具備時、分指示功能，與黃金材質和鑽石相映成趣。太陽放射紋飾面反射閃爍光華，美不勝收。時計具備三顆圓形明亮式切工鑽石時標，搭配12點鐘位置的金質海瑞溫斯頓祖母綠型品牌標誌，為錶盤增添動人光采。錶帶共有雙圈灰色緞質錶帶與18K黃金材質米蘭式織網錶鍊可選。

為求日常生活佩戴與便於維護保養，錶款搭載精準可靠的瑞士石英機芯，防水深度達30米。

圖片提供／Harry Winston

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