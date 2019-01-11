金品時刻：Chanel 金色工坊

2019-01-11

記者方惠宗／台北報導

香奈兒最新一季2018／19巴黎-紐約工坊系列選在紐約的大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）舉行，鎮館之寶、西元前15世紀由砂岩所建的丹鐸神廟（The Temple of Dendur）成了大秀場館。這一次，古老文明的精髓與古埃及藝術美學，激發了創意總監卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）的設計靈感。服裝輪廓有著簡單俐落的線條，單純色塊與幾何圖案共同帶出纖細、富有女人味且充滿活力的樣貌。尤其隨處可見金色細節，耀眼炫目、閃爍光芒，斜紋軟呢交織著米白色、透出藍綠色或青金石色的黑、珊瑚橘、赭黃色、深紫色或珊瑚紅色，紋路華麗而絢爛。

圖片提供／Chanel

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