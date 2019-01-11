金品時刻：Chanel 金色符碼

2019-01-11

記者方惠宗／台北報導

法國精品香奈兒（Chanel）在紐約57街的旗艦店由紐約建築師Peter Marino重新設計、裝潢，現為美國最大的專賣店。來看看這家1996年就已開設的據點，此刻，外牆是白色圖案的玻璃鑲板，搭配黑色金屬細框架，以品牌的經典色調和標誌性斜紋軟呢圖案突顯香奈兒的精神。醒目的玻璃鑲板外牆涵蓋總高為六層的樓面，其中的三至五層為展售空間。進到店裡，每一區塊各自表述不同的美學故事；Peter Marino細緻地處理每個與品牌創辦人香奈兒女士（Gabrielle Bonheur Chanel，1883～1971）有關的時尚符碼。金色葉片與裂紋漆木向香奈兒位於康朋街寓所的屏風致意，面料與地毯也是特別訂製，以低調溫暖的裸色系，與圖案感強烈的流線牆面裝飾形成對比，空間燈具則由金銀飾工坊Goossens所特別製作的青銅和水晶吊燈照亮。此外，由法國藝術家Jean-Michel Othoniel創作、由四層樓高的階梯中央如瀑布般向下灑落的交錯項鍊雕塑品，向香奈兒女士珍愛的珍珠項鍊致意。

慶祝旗艦店的開幕，香奈兒特別設計一組膠囊系列，限量包款以經典2.55翻玩變化，經典的復古小牛皮、菱格紋縫線、方形轉釦、金色金屬鍊帶等元素，加上代表紐約風情的金色小飾物，例如象徵紐約的大蘋果、計程車、New York字母、杯子蛋糕、百老匯招牌、城市建築天際線等裝飾，穿插Paris、Gabrielle、香奈兒女士肖像側臉、No.5香水瓶等立即可辨的標誌，只為紐約旗艦店獨家推出。

圖片提供／Chanel

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