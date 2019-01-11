金豬報時 時刻福樂：Vacheron Constantin

文／記者方惠宗
金雕琺瑯 喜豬迎春
揮別狗年，迎接豬年，江詩丹頓（Vacheron Constantin）呈獻Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇，以象徵寬厚、福樂的「豬年腕錶」慶賀新年。
此作仰賴雕刻大師和琺瑯大師的共同合作。首先，在金質錶盤上以手工雕刻枝葉裝飾圖案，採用半嵌入式設計，透過深淺不同的浮雕圖案營造出富有層次的縱深效果，所雕植物仿若懸浮於錶盤。接著施展大明火琺瑯工藝，琺瑯師在錶盤上塗抹數層琺瑯釉，突顯色彩張力。要知道的是，琺瑯於攝氏800到900度的窯中燒製，需要依賴琺瑯師的經驗推斷，嚴格控制釉料的顏色和燒製產生的反應，這項古老的工藝至今只有極少數工匠精通。最後呈現於錶盤中央的鉑金或粉紅金生肖「豬」圖案，則是經手工精心雕琢而成。
圖片提供／Vacheron Constantin
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江詩丹頓藝術大師系列十二生肖傳奇之豬年腕錶，經由日內瓦印記認證，僅在江詩丹頓專賣店有售。圖為鉑金款。
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江詩丹頓2460G4機芯為腕錶保留獨特舞台，四個顯示窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期。圖為18K5N粉紅金款。
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