金豬報時 時刻福樂：Chopard 金雕12生肖

2019-01-11

記者林欣若／台北報導

藝意非凡

蕭邦另一款L.U.C十二生肖腕錶同樣結合精湛技藝與東方元素，工匠在18K玫瑰金錶殼上，以手工雕飾十二生肖圖案，從錶盤裝飾到錶殼精雕，無一不是藝術成就。

這款腕錶採用內填琺瑯雕刻技術，在以18K玫瑰金打造的錶框上呈現十二生肖圖騰，工匠首先需要在錶框上雕鑿小孔，巧妙營造蝸紋與光影效果，超過210小時的極度耐心和嚴謹技法，在金質錶殼上以巧手雕琢出中國十二生肖圖騰，錶冠飾以虎頭圖案，虎身則環抱錶框，錶耳連接件裝飾龍蛇圖騰。純金錶盤上以手工雕刻東方廟宇建築上常見的傳統裝飾圖案，玫瑰金錶圈和錶扣上也裝飾同樣圖紋。

腕錶搭載9日動力儲存萬年曆陀飛輪機芯，具有全日曆顯示，同時將每月不同的天數及閏年週期考慮在內，通過瑞士官方天文台精密時計認證（Contrôle Officiel Suisse des Chronométres）測試，在12點鐘位置日期顯示窗下方，刻有「Chronometres」字樣。

圖片提供／Chopard

Chopard L.U.C生肖腕錶，18K玫瑰金錶殼，18K玫瑰金錶冠飾有手工雕紋，萬年曆錶盤搭載大型日期雙視窗、星期和24小時指示、月份及閏年顯示，中央時、分顯示，錶底設動力儲存顯示，價格店洽。

錶框飾有按次序排列的手工雕刻十二生肖圖騰，錶圈飾有自東方傳統飾紋汲取靈感的手工雕刻圖案。

工匠花費超過210小時，仔細雕刻十二生肖圖騰。

工匠花費超過210小時，仔細雕刻十二生肖圖騰。

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