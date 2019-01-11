金豬報時 時刻福樂：Chopard 蒔繪金豬

2019-01-11

記者林欣若／台北報導

林間漫步

蕭邦（Chopard）每年推出的L.U.C XP蒔繪生肖腕錶系列，以日本傳統蒔繪工藝一筆一畫勾勒出生動的生肖圖案，結合亞洲悠久的文化涵養和歐洲深厚的製錶工藝，打造東西合璧、古今交融的藝術作品。

蒔繪（Urushi）其名來自漆樹（Urushi），從一年一次、產量極少的漆樹中萃取樹脂，經過三到五年的陳化及加工，成為耐用的生漆，將生漆原料逐層上漆、每一層均極為纖薄，便是在日本極富盛名的蒔繪工藝。上漆的過程必須經過多道嚴謹細膩的工法，因此惟有多年經驗豐富的資深大師方精諳此道，才能賦予漆面立體感、熠熠光彩、以及細緻化的層次變化。

蕭邦今年再度與日本皇室御用漆器製作商山田平安堂攜手合作，並由漆藝蒔繪大師增村紀一郎親自設計錶盤，錶盤上一隻金豬在繽紛森林中漫步，圓潤的體態和繁花似錦，寓意富足、歡樂，豬在傳統生肖文化中代表真誠勤奮、友善慷慨，這款金豬蒔繪腕錶也象徵成功昌隆、歡慶之年。腕錶搭載L.U.C 96.17-L超薄機芯，從機芯構思、成品設計、鑄金、錶殼衝壓和加工、機芯部件製作、傳統手工雕刻及裝飾等繁複步驟，都在蕭邦的錶廠內完成。

圖片提供／Chopard

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