雪肌粹全系列 超商開賣

2019-01-11

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日本高絲集團與7-11共同開發的商品系列「雪肌粹」，在日本上市超過15年，不僅在日本長銷，甚至成為海外觀光客的必購伴手禮、代購搶購商品。

現在不用再跑日本，「雪肌粹」1/12日將登台販售，全系列商品首波進駐台北7-11門市，約800家門市可購買，這次上市的商品包含雪肌粹卸粧凝露、雪肌粹淨白洗面乳、雪肌粹化妝水以及雪肌粹美肌凝凍。

2004年誕生的「雪肌粹」是高絲集團代表系列「雪肌精」的姐妹品牌，其容量及價格皆是顧客在便利商店中能無負擔的購入，與雪肌精同樣添加有薏仁淬取液等和漢植物精華，是強調能讓肌膚呈現出質感透白及保濕的保養品牌。

圖片提供：高絲

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