雪肌粹全系列 超商開賣

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日本高絲集團與7-11共同開發的商品系列「雪肌粹」，在日本上市超過15年，不僅在日本長銷，甚至成為海外觀光客的必購伴手禮、代購搶購商品。
現在不用再跑日本，「雪肌粹」1/12日將登台販售，全系列商品首波進駐台北7-11門市，約800家門市可購買，這次上市的商品包含雪肌粹卸粧凝露、雪肌粹淨白洗面乳、雪肌粹化妝水以及雪肌粹美肌凝凍。
2004年誕生的「雪肌粹」是高絲集團代表系列「雪肌精」的姐妹品牌，其容量及價格皆是顧客在便利商店中能無負擔的購入，與雪肌精同樣添加有薏仁淬取液等和漢植物精華，是強調能讓肌膚呈現出質感透白及保濕的保養品牌。
圖片提供：高絲
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雪肌粹化妝水60ml／349元。添加五種潤澤成份，賦予肌膚保濕，放鬆的清新香味。
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雪肌粹卸粧凝露80g／329元。含精華油的卸粧凝露，添加薏仁籽淬取液及枇杷葉淬取液等和漢植物精華，能融合彩粧，溫和卸除。
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雪肌粹淨白洗面乳80g／189元。廣受日本人士熱愛的常賣品，綿密洗顏泡泡，洗淨後的肌膚也感清爽。
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雪肌粹美肌凝凍42g／369元。一罐具有化粧水、乳液、美容液、晚霜、面膜等五種效果，忙碌女性隨時都能做好護膚的簡約保養。
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