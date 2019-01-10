2019-01-10

記者凃盈如／台北報導

農曆新年將至，歲末歡喜氣氛愈顯濃厚，也正值大家緊鑼密鼓張羅年菜的時分，今年飯店再度集結豐富的年菜組合，想吃得安心又有特色，飯店年菜是首選！

經典菜系×套裝 澎湃團圓味

成套年菜在張羅圍爐宴上最為方便，只需要決定菜式、留意菜色道數，就能找到滿足需求之選。

國賓粵菜行政總主廚林建龍保留傳統粵菜風味，精巧烹調頂級食材，推出「粵式年菜套餐」；川菜廳徐鳳欽主廚則以精湛多元料理手法，融合川菜的鮮麻香醇、風貌百變，推出「川味年菜套餐」，各限量100套，即日起接受外帶年菜預訂。

晶華酒店推出多種菜系年菜，每一菜系皆以一款奢華珍饈為主角，如台式圍爐宴的極品魚翅佛跳牆、川粵式團圓宴的乾燒醬燒龍蝦，或滬式吉祥宴的瑤柱土雞燉魚翅，再以六道開胃前菜、兩道主菜與一盅煲湯為桌菜基本組合；而故宮晶華也推出圍爐宴，以六道開胃前菜（糖漬栗子、剁椒帶子、梅醋番茄、五味九孔、蔥香魚柳、 酒香醉雞） ，兩道主菜（菊花石榴雞、醋溜海石斑），與一盅故宮御品佛跳牆為組合迎春。

君品酒店推出六道菜色的組合，其中包括象徵團圓的年菜必備款「極品佛跳牆」，主廚加入豬腳、生蹄筋、肉排、瑤柱、雞腿肉等食材入甕燉煮，香醇濃郁的甜美湯頭搭配上乘肉質，為團圓桌上更添暖。今年三道「醉料理」，是選用陳年紹興酒醃製48小時以上的冷盤美饌，搭配上油浸筍殼魚、筍乾扣元寶、松露野菌炒鮑魚干貝，一甕湯品加上六道菜色的組合，省去到處採買年菜的煩惱與時間。

功夫大菜×單點 美饌吉祥味

除了成套的菜色之外，消費者可依照家庭人口數，自行加點其他菜色，增加餐桌的豐富度與年菜份量。尤其，家庭主婦較難親自料理的大菜，如需耗時烤製、熬煮、大火快炒，或需要特別配備才能完成的料理，都可以考慮直接購買。

今年台北晶華酒店推出3.5公斤美國特選級牛肋條，澎湃過癮；西華飯店霸氣推出整隻「爐烤噶瑪蘭豬大腿」，以多種香料耗時三日反覆浸漬、風乾後低溫蒸烤、高溫爐烤而成；台北喜來登安東廳的「低溫爐烤肯瓊風味六堆黑豬」、「爐烤乾式熟成帶骨肋眼24oz」，細膩演繹爐烤風味，前者嚴選屏東內埔的六堆黑豬，取其油脂分布均勻之梅花肉部位，以獨家秘方調配出肯瓊香料醃漬，後者以Prime等級帶骨肋眼30天乾式熟成，雙面爐烤封存濃郁肉汁，口感柔嫩誘人 。

亞緻餐飲集團旗下麗緻坊，也首度販售天香樓桌菜經典主食珍珠臘味飯，選用富貴肝臘腸與開陽拌炒，以杭式料理手法，加入紹興酒與糯米和合蒸煮而成，並特別新增江浙名菜麗緻醃篤鮮，嚴選鮮豬腩肉、金華火腿及鮮筍，費時慢工熬出甘醇濃郁湯頭，另推出天香樓私房精製的「天香小滷系列」，囊括鴨舌、鴨翅、雞翅等多款滷味，120元起。

至於台北美福飯店，則精選澳洲小牛膝，再以新鮮番茄、蔬果、綜合香料及紅酒一同燉煮，燉煮後的牛膝肉質軟嫩，入口即化，富含豐富膠質，滋味鮮甜；而「甘蔗燻雞」，烹調方式也很講究，將土雞以甘蔗燻燜的傳統古法煙燻而成，肉質鮮甜帶有嚼勁，散發甘蔗的清香，讓人品嚐古早味。

【亮點年菜】

晶華酒店於2008年甫推出即造成轟動的五福臨門金元寶，睽違10年再次登場，中點主廚特別挑選5款頂級餡料，包括明蝦、魚翅、鮑魚、干貝、羊肚蕈等、搭配5種顏色的手工麵皮、細心包製而成，每顆約30公克左右大小，成品內餡味道細緻、外型多彩且應景，將成為圍爐餐桌上最討喜的美饌。

【熱銷年菜】

每年，中保無限與復興空廚攜手推出的年菜都十分受歡迎，2018年更創下1.5萬套歷史新高，今年第四度攜手推出「2019食全十美年菜」，共2組年菜，每組各5道，除了年節必備經典手工菜式，更增添些許異國風味。

圖片提供／六福旅遊集團、台北西華飯店、台北美福飯店、台北國賓飯店、台北喜來登大飯店、台北晶華酒店、中保集團、亞都麗緻集團、 雲朗觀光集團

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