寶格麗春夏 包藏黑色魅力

2019-01-10

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗春夏配件以「黑色魅力（Black Glam）」為題，唯一主打經典的Serpenti Forever系列，以黑色為底搭配閃耀裝飾，展現黑色的永恆魅力。

黑色的Serpenti Forever肩揹包以金屬小牛皮製作，重複上色刷出漸層感，搭配幾何圖形拼接的銀色小牛皮閃電圖案，點出本季黑色魅力主題。融入建築框架的Serpenti Forever Diamond Blast肩揹包，以3種不同粗細與顏色的金屬鍊條描繪邊框；Serpenti Forever Woven Chain肩揹包以淡金色鍊條纏繞牛皮上，再裝飾於包身，是本季主打工藝。水桶包則是本季推出的全新包型，在霧面的黑色珍稀皮革上滾印金色圓點，遠看更為立體，呈現如Fil Coupe手工剪絨織法的視覺效果。

圖片提供：Bvlgari

寶格麗Serpenti Forever黑金色珍稀皮革水桶包，約159,500元。

寶格麗Serpenti Forever Woven Chain金屬編織黑色小牛皮肩揹包，約83,900元。

寶格麗Serpenti Forever Brushed Flash黑色銀色金屬小牛皮閃電肩揹包，約79,900元。

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