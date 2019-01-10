EA開幕 吳卓源+修杰楷搶先裳貨

2019-01-10

﹝記者方惠宗／台北報導﹞義大利精品Emporio Armani（簡稱EA）旗艦概念店進駐「微風南山」，「R&B小天后」吳卓源、修杰楷昨（9）日搶先「朝聖」。修杰楷一眼看上最新的雲彩刺繡圖騰毛衣，透過拉鍊裝飾展現多變風格，吳卓源則喜愛EA的設計總在簡約輪廓中蘊藏細節亮點，正如身上外套，黑中帶金、簡單優雅，正好為即將到來的春節添新衣。澳洲籍的吳卓源更談到自己將隻身在台過新年，笑稱「前2年剛來台灣、沒朋友，年夜飯就是自己下樓買便當」，孤單感、思鄉情大爆發，透露今年過年期間同樣會在工作中度過，期待「有工作團隊陪伴、吃火鍋！」

全新的Emporio Armani旗艦概念店設計理念與倫敦新店同步，占地面積達66坪，裝潢藉由線條感、光線的變化，詮釋現代化的展示空間。彎曲的壁面設計讓空間產生韻律感，精美的淺色織紋壁面襯托服飾，讓商品成為空間的真正主角；動線流暢、氛圍和諧，同時為顧客保有隱密性。

圖片提供：嘉裕

吳卓源搶逛Emporio Armani微風南山旗艦概念店，讚賞品牌在簡約輪廓中總有設計亮點。

修杰楷一眼愛上Emporio Armani這款擁有雲彩刺繡圖騰的毛衣。

台北Emporio Armani微風南山全新旗艦概念店強調流暢舒適的動線，卻同時能為顧客保有隱密性。

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