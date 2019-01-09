Boucheron浪漫粉色 守護真愛

2019-01-09

〔記者王瀅娟／台北報導〕Boucheron Serpent Boheme系列新增繽紛色彩，粉紅碧璽與玫瑰榴石的粉紅色調，呼應情人節的浪漫粉紅泡泡，孔雀石寓意幸福平安，帶來新春祝福。

Serpent Boheme系列的起源最早可追溯自1878年Boucheron首件以Serpent命名的蛇型珠寶手稿；1888年，創辦人Frederic Boucheron踏上環球之旅的前夕，送給太太一條鑽石鑲嵌的蛇型項鍊，代表守護與愛。

Serpent Boheme以水滴造型象徵蛇的頭部，搭配扭結鍊條展現蛇盤繞扭曲的線條，或以金工工藝手工鑿出蛇鱗與紋理，展現爐火純青的工藝。2017年，首度加入切割成水滴型的彩色寶石，點出令人愉悅的女性特質。今年新增浪漫的粉紅碧璽、擁抱生命熱誠與忠貞承諾的玫瑰榴石，以及寓意幸福平安的孔雀石，系列品項包括項鍊、長鍊、戒指、耳環、手鍊，並有多款變化設計，鼓勵佩戴者自由混搭，充分展現此系列熱情大膽、自由奔放的波西米亞精神。

Boucheron Serpent Boheme系列新增玫瑰榴石款，耳環137,500元，戒指63,500元。

Boucheron Serpent Boheme粉紅碧璽項鍊，鑲嵌1顆1.63克拉粉紅碧璽，117,000元。

Boucheron Serpent Boheme Toi et Moi孔雀石戒指，鑲嵌2顆孔雀石共重5.20克拉，137,000元。

Boucheron Serpent Boheme玫瑰榴石戒指，主石重10.91克拉，371,000元。

Boucheron Serpent Boheme玫瑰榴石手鍊，主石重2.13克拉，65,500元。

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