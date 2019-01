Kent & Curwen浴血黑幫躍上時裝週 貝克漢力挺

2019-01-09

﹝記者方惠宗/台北報導﹞奢華休閒「運動」加「軍事」,「浴血黑幫」也「還魂」!這是英國時裝品牌Kent & Curwen在倫敦時裝週揭開的2019秋冬系列,「足球金童」貝克漢(David Beckham)以品牌合作夥伴身分坐鎮,與「貝嫂」維多利亞貝克漢(Victoria Beckham)、大兒子布魯克林貝克漢(Brooklyn Beckham)一同見證這家英國貴族愛用品牌最新的青春面貌。

Kent & Curwen創作總監Daniel Kearns公開設計靈感來源:「Kent & Curwen創始人Eric Kent與他弟弟在第一次世界大戰結束後不久拍攝的一幀珍貴合照,成為我冬季系列的創作靈感。」

Daniel Kearns口中的這張照片,展示一位穿著軍服、神情自豪的軍人回到1920年代的倫敦,創立自己的俱樂部服裝,以及採用領帶條紋、短外套和針織服飾為主的制服生意,由此為Kent & Curwen擘劃了一個悠閒、時尚的衣櫥,發展出嶄新的衣著態度:制服與軍服被演繹成運動服與日常服飾。

特別的是,Kent & Curwen還推出一個膠囊系列「Garrison Tailors by Order of the Peaky Blinders」,靈感來自於《浴血黑幫》(Peaky Blinders)這齣電視連續劇中服裝的元素,包括三件式粗花呢西裝、標誌性的無領襯衫、羊毛西褲與鴨舌帽,以秋天色調散發復古男裝縫紉氛圍。此外,手繪的「新玫瑰」帆布拼貼靈感源於維多利亞時代的照相底片,為此膠囊系列加添標誌性的英倫風格。

貝克漢(右)以Kent & Curwen合作夥伴之姿坐鎮秀場。圖為他與「貝嫂」維多利亞貝克漢(中)、大兒子布魯克林貝克漢。

Kent & Curwen以《浴血黑幫》為靈感,散發復古男裝縫紉氛圍。

Kent & Curwen在倫敦時裝週揭開2019秋冬系列,軍裝元素構成鮮明風格。

