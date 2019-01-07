歐日油電主管房車-2

2019-01-07

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【超省油又會跑的瑞典性能化主管房車】

Volvo S90 T8

Volvo S90主管房車的T8插電式油電混合動力車型，車頭採用Inscription專屬鍍鉻直瀑式水箱護罩，足下配置19吋10輻式Silver-Diamond cut鋁圈，搭配255／40R19的米其林PILOT SPORT系列高性能輪胎，視覺上兼具豪華與動感氣的元素。

引擎蓋下搭載原廠代號B4204T35的2.0升汽油缸內直噴雙增壓引擎（驅動前輪），可產生320匹最大馬力，並在轉速2,200～5,400轉之間形成一段峰值達40.8公斤米的扭力高原，結合輸出功率87匹馬力／24.5公斤米的鋰電池電動馬達（驅動後輪），可產生407匹綜效最大馬力與65.3公斤米綜效最大扭力。變速系統則採用Geartronic 8速手自排，透過T8 Twin Engine AWD全時4輪驅動系統，可提供4種不同駕駛模式（Hybrid、Pure、Power和AWD），讓動力效能獲得理想的發揮。

Inscription奢華旗艦版配置Dynamic運動懸載，能在操控樂趣與行路舒適間取得絕佳的均衡，全方位滿足駕駛人的需求。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速只需4.9秒，加速性能已大幅超越BMW 540i M Sport和Jaguar XF S等性能化主管房車之上。能源局公布的平均油耗每公升可跑41.7公里，更令一般非插電式Hybrid主管房車望而興嘆。

內裝鋪陳跟記者先前試駕過的其他S90車型十分接近，同樣標配了12.3吋數位整合資訊儀表組及9吋整合觸控螢幕中控台，妝點以Linear Walnut北歐斜紋胡桃木嵌飾，並採用了Volvo旗下插電式油電車款專屬的Orrefors水晶排檔桿頭，讓整個座艙洋溢著現代科技時尚的tone調。

Volvo Car Taiwan將S90 T8 Inscription開出357萬的售價，訴求不跟隨主流、喜愛新科技的性能化主管房車買家。

Volvo S90 T8車頭採用Inscription專屬鍍鉻直瀑式水箱護罩，搭配整合「雷神之槌」LED日行燈的高階LED遠／近光頭燈，前臉看起來更炯炯有神，鋁圈則為19吋10輻Silver-Diamond cut款式。

S90透過左前葉子板的充電埠連接主電源，充電迅速簡便；儘管是節能的油電車型，後保桿下方整合左右雙邊出的方形鍍鉻排氣尾管，仍透露出濃烈的性能氣息。

左前葉子板的充電埠。

本車0～100公里／時加速僅需4.9秒，要比價位相仿的德系主管房車對手快上許多，兼顧操控性與行路性的Dynamic運動底盤，能全方位滿足駕駛人的需求。

這具2.0升直4缸內直噴雙增壓引擎，可產生320匹最大馬力及40.8公斤米峰值扭力，專司前輪的驅動。

Orrefors水晶排檔桿頭是Volvo旗下插電式油電車款專屬的配備，提供駕駛人很不一樣的排檔手感。

長達2,941mm的軸距賦予本車寬敞舒適的後座空間，觸感細緻的Nappa透氣真皮舒適型座椅造就絕佳的乘坐質感。

Volvo S90 T8小檔案

儀表控台妝點以Linear Walnut北歐斜紋胡桃木嵌飾，並標配12.3吋數位整合資訊儀表組，中控台的Sensus資訊暨衛星導航控制介面可透過9吋整合觸控螢幕來控制衛星導航、恆溫空調、娛樂系統及車輛設定。

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