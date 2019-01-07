歐日油電主管房車-1

2019-01-07

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【新世代日系前驅主管房車油電款】

Lexus ES 300h

今年4月中旬即已在國內推出的Lexus全新第7代ES系列前驅主管房車，在不到半年的時間又追加了ES 300h油電車款，提供國內消費者更多樣化的車型選擇。

ES 300h引擎蓋下搭載一具原廠代號A25A-FXS的2.5升Atkinson循環直4引擎，結合永磁電動馬達與高密度鎳氫電池組，可產生218匹馬力的最大綜效輸出，帳面上擁有每公升可跑20.0公里的能源局歐規油耗；其0～100公里／時8.9秒的起步加速性能與180公里／時的安全極速，並不難滿足Lexus前驅主管房車買家的期待。

儘管本車加速性能尚無法跟德系高級品牌的入門柴油主管房車並駕齊驅，但沉穩舒適的行路表現，對純粹需要一輛中大型主管房車充當門面的消費者而言，也算是恰如其分了。新一代Lexus Safety System+主動式安全防護系統的PCS預警式防護系統，在車速40公里／時以下對車、30公里／時以下對行人可自動煞停，DRCC雷達感應式車距維持定速系統的最低跟車速度則降至30公里／時。

內裝鋪陳承襲源自LC與LS車系的Seat in Control座艙設計概念，簡潔洗練的薄型中控台讓前座空間更顯開闊；全新開發的GA-K高剛性前驅底盤，軸距足足比上一代ES增長5公分，賦予後座996.3mm的腿部伸展空間。本文試駕的ES 300h旗艦版標配御匠木紋飾板與豪華真皮座椅，還配備了HUD多功能抬頭顯示幕、附有12.3吋LED螢幕的多功能資訊整合系統、3D顯示原廠中文衛星導航系統、Mark Levinson® Premium Surround音響系統與全車17支揚聲器，但要比ES 300h尊榮版（213萬）多付出22萬元的代價。

Lexus新一代ES車系將Spindle Grille紡錘型水箱護罩改採輻射狀設計，視覺上重心更低趴，這輛ES 300h旗艦版標配3眼式LED頭燈搭配銳利的箭型LED晝行燈，讓整個車頭前臉看起來更前衛有氣勢。

車尾採用Lexus家族識別的L-Shaped LED尾燈，4門Coupé般的流線動感身形，在前後外擴輪拱、向後上揚的車側立體腰線及後擾流尾翼烘托下，更彰顯新ES動感的視覺張力。

ES 300h的動力輸出線性順暢，原廠數據其0～100公里／時加速需時8.9秒，應不難滿足Lexus愛用者日常行車的需求。

引擎蓋下的2.5升Atkinson循環引擎可輸出178匹最大馬力與22.5公斤米峰值扭力，結合永磁電動馬達的最大綜效輸出可達218匹馬力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑20.0公里，無庸置疑會是能源效率最佳的第1級。

控制桿。

ES 300h採用可模擬6速手自排的Hybrid ECVT電子無段變速系統，其減速齒輪採平行軸設計，可有效提升傳輸效率。

拜2,870mm長軸距所賜，後座擁有996.3mm的腿部伸展空間，乘坐其中十分寬敞舒適。

Lexus ES 300h小檔案

內裝鋪陳承襲源自LC與LS車系的Seat in Control座艙設計概念，簡潔洗練的薄型中控台讓前座空間更顯開闊，智能多重駕馭模式可透過儀表板右上的控制桿來選擇。

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