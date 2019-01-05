宇舶聯手街頭藝術家 灌注龐克風

2019-01-05

﹝記者方惠宗／台北報導﹞瑞士頂級製錶品牌宇舶（Hublot）與美國街頭藝術家謝帕德‧費爾雷（Shepard Fairey）攜手合作，創作出全新Big Bang Meca-10 Shepard Fairey聯名腕錶，錶款設計以招牌的Big Bang Meca-10系列為原型，個性十足的鍍鋁碳纖維（Texalium）錶殼，烙印上部落圖騰與花朵圖案等引伸自費爾雷的藝術作品元素，位於3點鐘位置的「星形齒輪」標誌更添潮味與龐克氛圍。費爾雷表示：「和宇舶錶一起工作最棒的就是：宇舶願意全力去嘗試任何我想要實現的創意，他們對我想要體驗的任何事都保持著開放的態度。」大讚宇舶無畏地挑戰所有極限，「以美麗而精緻的作風，化一切不可能為可能。」

身為街頭藝術家與插畫家，費爾雷創立的「Obey Clothing」服裝公司擅長將政治和社會議題融入設計，他更在2008年美國總統大選期間因創作歐巴馬（Barack Obama）「Hope」（希望）海報而廣為人知。這是費爾雷首次在腕錶方寸之間創作，將宇舶Big Bang Meca-10轉化為畫布，在面盤、錶殼與錶帶上，淬煉出他著名的美學符號。這款錶共推出灰色與海軍藍兩種色調，每一只腕錶的展示盒均有費爾雷簽名並編號，成為「Hublot Loves Art宇舶愛藝術」系列之中最新、最突出的一款話題之作。費爾雷同時成為宇舶新任藝術大使。

圖片提供：Hublot

謝帕德‧費爾雷成為宇舶藝術大使。

謝帕德‧費爾雷於2008年美國總統大選期間創作歐巴馬「Hope」海報而廣為人知。

宇舶Big Bang Meca-10 Shepard Fairey聯名腕錶，藍色款（左）與灰色款，各880,000元，全球限量共100只。

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