金秘書愛用家具 布置兒童房不違和

2019-01-05

〔記者凃盈如／台北報導〕南韓最大的家具集團FURSYS GROUP旗下品牌怡倫家居（iloom Taiwan），是韓劇裏時常出現的家具品牌，從《鬼怪》，到最近正夯的《金秘書為何那樣》，都可見該品牌家具身影，更請來人氣韓星孔劉代言。iloom近來於台灣動作頻頻，除了日前於統一時代百貨快閃，還原「金秘書」臥房場景，更於新開幕的台北大直ATT 門市開設台灣第5家概念店，總坪數達150坪。

iloom位於大直ATT 門市的概念店，訴求親子設計，將兒童房的各個系列完整呈現，主力呈現的品項以學習家具房和兒童雙層床為主；在大直ATT店中，共規劃17個房型，其中銷售業績占品牌70%的兒童系列，分別以大小不同坪數呈現，品牌柔嫩、易混搭的色調，讓人對於兒童房的印象不再與居家風格壁壘分明，且雙層床可搭配多元的收納櫃、衣櫥、遊戲畫圖的桌椅，讓父母可藉由概念店的布置輕鬆設想兒童房。

至於，極受歡迎的迪士尼聯名商品「怪獸電力公司Sulley Aco蘇利文小沙發」，也搶先於近日開幕的大直ATT店曝光。該品項專為1至5歲寶寶所設計，以無毒和人體工學的設計在韓國和亞洲受到歡迎，藍色毛怪療癒又逗趣的表情，加上以刺繡方式精細表現的迪士尼官方授權Logo，十分精緻討喜。

圖片提供：iloom Taiwan

兒童房以童趣的色彩展現，充滿機能性，且不會顯得太過稚氣或與家中風格相左。

iloom家居的Eddi kids 收納櫃，使用安全無毒的E0板材，且將小朋友使用的高度、安全性、組合延伸性、分類使用收納性、展示功能性皆實踐於商品中。

iloom與迪士尼聯名的「Sulley Aco蘇利文小沙發」，4,890元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/