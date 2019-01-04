《2018 開架熱銷夯品》保養TOP 3

2019-01-04

記者邱巧貞／台北報導

深入台灣路邊街口的屈臣氏與康是美，是台灣民眾最便利的藥妝購物通路，2018年哪些產品最受到民眾的喜愛，本報整理兩大通路統計出的2018年度各項熱賣商品排行。

圖片提供／康是美、屈臣氏、法倈麗、1028

註：促銷價格或有更動，以各通路為準。

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身體保養銷售TOP 3

乳霜銷售TOP 3

防曬銷售TOP 3

精華銷售TOP 3

面膜銷售TOP 3

臉部清潔銷售TOP 3

化妝水銷售TOP 3

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