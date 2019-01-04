《2018 開架熱銷夯品》彩妝TOP 3

2019-01-04

記者邱巧貞／台北報導

深入台灣路邊街口的屈臣氏與康是美，是台灣民眾最便利的藥妝購物通路，2018年哪些產品最受到民眾的喜愛，本報整理兩大通路統計出的2018年度各項熱賣商品排行。

圖片提供／康是美、屈臣氏、法倈麗、1028

註：促銷價格或有更動，以各通路為準。

媚比琳極綻色柔霧花蜜／絲絨霧光唇膏，是開架最受歡迎的霧面唇膏，標榜讓柔美霧面唇色更加飽和濃郁，一整天不走樣，一系列的乾燥玫瑰、焦糖土色系等適合亞洲女性，不挑膚色搽上顯白。

唇彩銷售TOP 3

底妝銷售TOP 3

眼彩銷售TOP 3

media媚點保濕礦物粉底霜是品牌熱賣多年的經典口碑品，使用玻尿酸、真珠萃取精華、膠原蛋白等保濕配方抵禦乾燥，潤澤的霜狀質地，在秋冬最受到消費者的歡迎。

流行速度快的彩妝，業績在開架市場持續成長。

台灣彩妝品牌1028源於自主拼裝彩妝的概念，推出自我組藝眼影，毋須擔心選色障礙，百元定價輕鬆搭配喜愛色彩。

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