《2018 開架美妝榜》屈臣氏數位行銷多元化

2019-01-04

記者邱巧貞／台北報導

隨著去年日本第一大藥妝店松本清登台引爆話題，加上已經營多年的Tomod’s，愈來愈多原汁原味的日系藥妝加入在台戰局，讓競爭更激烈，台灣兩大藥妝通路屈臣氏與康是美，除持續深耕各自特色外，也積極迎合數位化時代來臨並深化既有的消費群。

迎來數位化時代，零售通路勢必掌握新的商業趨勢。屈臣氏今年宣告從社群、APP、行動支付三大重點領域整合，推出屈臣氏LINE官方帳號加強個人化行銷、Watsons APP 2.0持續優化加入新服務，並推出Watsons Pay搶攻行動支付商機。

屈臣氏除了於9月推出付款工具「Watsons Pay」，搶進行動支付大餅，據尼爾森最新調查，台灣上網人口中高達9成使用LINE、共計1,900萬名用戶，且有高達8成用戶加入官方帳號，為強化社群經營，並看好LINE的黏著度與互動率，屈臣氏LINE官方帳號也正式上線。

此外，屈臣氏APP於2011年上線，至今已累積200萬下載人次，2017年APP營收與去年同期相比成長150%，為持續讓消費者的線上消費體驗更完整，今年透過優化Watsons APP 2.0功能，將原有的「線上文字客服」、「指紋辨識登入」、「圖片搜尋商品」等功能再升級，未來也預計推出「電子儲值卡／禮物卡」、「線上預約彩妝服務」等新功能，持續開發客製化體驗式消費。

深化VIP客層 維持忠誠度

現今消費者喜好瞬息萬變，所以維持顧客忠誠度對零售商至為重要。屈臣氏長年專注於會員制度經營的經驗，自2008年推出屈臣氏寵i會員卡，現會員人數已近520萬，近年更積極推廣行動寵i卡。

此外，為深化與忠誠會員的關係，屈臣氏集團也宣布於全球推出「VIP尊尚會員計劃」，以提升與顧客的連繫及互動，並預計於2019年初之前將此計劃推展至全球24個營運市場，屈臣氏集團現於全球擁有超過1億3千萬名會員，新的「VIP尊尚會員計劃」目的是要回饋並留住具備高消費力的顧客，並量身打造專屬禮遇。

圖片提供／康是美、屈臣氏、法倈麗、1028

註：促銷價格或有更動，以各通路為準。

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屈臣氏搶進行動支付大餅，推出全新付款工具「Watsons Pay」，讓線上線下支付更便捷、有效率。

台灣屈臣氏針對寵i會員推出「VIP點金會員」制度。

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