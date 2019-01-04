《2018 開架美妝榜》康是美深耕醫美保養

2019-01-04

記者邱巧貞／台北報導

康是美藥妝多年來深耕於專業醫美銷售通路，每年固定於春、秋兩季推出「醫美大賞」，已舉辦了14年，是普遍受到消費者歡迎與期待的全店活動。據康是美銷售資料顯示，近年來醫美消費年齡層逐年下降，店內美麗諮詢師長期耕耘與協助各種肌齡消費者、挑選適合自己的商品，其中包含50家可提供進階肌膚檢測的康是美門市、提供進階專業諮詢服務。

除了深耕專業醫美保養，康是美發現彩妝業績近3年來都成長超過2成，「獨特、價值、體驗」是消費者選購的關鍵因素。康是美的大數據顯示，新商品銷售量是既有品的3倍，超過5成消費者會同時購買2種以上顏色的眼彩，甚至還會一次購買5種顏色，購買彩妝的客層也逐漸年輕化，對自己妝容更有想法。

客層年輕化 開拓彩妝服務

康是美發現在辦公商圈、交通轉運、遊逛及百貨商圈的彩妝銷售都比一般門市好，特別於北市府轉運站與時代百貨1F連通道打造全新「SHINE美妝概念店時代門市」，以閃亮時尚的店裝設計，創造出截然不同的體驗環境。

康是美觀察到，台灣民眾最在意的彩妝問題依序是：化妝技巧（50%）、顏色挑選（30%）及商品使用（20%），顯示美麗諮詢仍是消費者選購彩妝時最需要的服務，因此康是美從4,000多位員工當中，經過密集訓練與嚴格考核，最後挑選出60位，成立第一支彩妝師團隊，進駐全台門市，協助消費者挑選商品與學習彩妝技術。

圖片提供／康是美、屈臣氏、法倈麗、1028

註：促銷價格或有更動，以各通路為準。

康是美開架彩妝熱銷榜TOP 10

康是美開架保養熱銷榜TOP 10

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康是美「SHINE美妝概念店時代門市」，閃亮時尚店裝提供不同的購物體驗環境。

康是美成立彩妝團隊駐點各門市，協助消費者挑選商品與學習彩妝技術。

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