〈珠寶時光〉：珠寶展的祕密

2019-01-04

文／黃尹青

看珠寶展經常有驚喜，因為窺探到一個個小祕密。

我知道你是誰喔！

即使燈光昏暗、即使已經看不清很小的字，但是看展時，必細看展品的說明。

在莫斯科看BVLGARI的「TRIBUTE TO FEMININITY 」展覽，細看說明發覺一個名字CARMEN THYSSEN -BORNEMISZA的時候，覺得有點興奮。雖然根本不識本人，但是剛好在看一本閒書時，提到一位有世襲爵位的藝術收藏家，全名是BARON HANS HEINRICH AGOST GABOR TASSO THYSSEN-BORNEMISZA，他的收藏品都在馬德里的THYSSEN-BORNEMISZA博物館，是國家級博物館。CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA（卡門．提森-博內米薩男爵夫人）是他的第五任妻子，也是藝術收藏者。因為看過他們的故事，所以在展場看到她的珠寶，有喜逢祕密的感覺。

她擁有的珠寶，這次有三組套件和一只鐲子列展，都有BVLGARI1980年代末的華麗。

有幾次是知道展品的物主是誰，看著展示說明寫著「PRIVATE COLLECTION」，心裡也像握著一個祕密：嘿嘿，我知道是誰呀！CHAUMET去年四月在北京故宮舉行「尚之以瓊華」（Imperial Splendours）展覽，展品有一頂紅寶石冠飾。 因為展前就在藏家那裡看過，而且知道它將被借展，看到它時格外親切。

這件作品有真正的皇家血統，不只是尋常的珠寶，連寶石都是大有來頭的。當年西班牙皇室為了Alice de Bourbon-Parme公主和Alphonse de Bourbon-Sicile王子的婚禮，委託CHAUMET量身訂製的一套珠寶，這是其中一件；紅寶石則是承襲自奧地利皇帝法蘭士約瑟夫（Franz-Josef）。

出人意外的祕密

展品透露的秘密，有時真是出人意外。在莫斯科看「TRIBUTE TO FEMININITY」展，看到了一個盒匣，探到以往不知道的奧黛麗赫本（AUDREY HEPBURN）。奧黛麗赫本其實從少女時代就抽煙，煙癮頗大，大到有一度她身體不適短暫休息，原因之一就是抽煙抽太多。當時很多女性抽煙，是為了顯示一種獨立的形象。香煙味對她來說，還是一種遠離戰爭的自由味道。

遇見小品的驚喜

還有就是小品的祕密，看到時會格外驚喜：啊？原來品牌曾有這樣的作品呀！其實，每一個品牌在建立自己風格的歷程，都會有很多嘗試。有時要因應時潮，鑲製當時流行的珠寶；有時候還得接受顧客訂製特殊品，難免會有一些與原來知道的經典風格有異的珠寶。它們都是品牌歷史的一部分，以往不輕易再被提起，但是在歷史回顧展中偶會出現，成為看展的驚喜。（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：BVLGARI、TIFFANY &CO.、VAN CLEEF & ARPELS、CHAUMET

CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA的收藏品，BVLGARI 1990年作品，在鋪滿鑽石的鐲身上，鑲嵌了紫水晶、藍寶和黃寶，配色和諧突出。

CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA的收藏品，項鍊是BVLGARI 1988年作品，前方用藍寶和黃寶鋪排成面、後方是珍珠珠串，展現BVLGARI的用色和對SAPPHIRE家族的熱愛。

這頂冠飾完成於西元1936年，Marcel Chaumet年代，正是品牌裝飾藝術風格鼎盛的時候，所以有濃重的裝飾風格，簡潔俐落。鉑金鑲嵌的14顆紅寶石，都是自然天成未經處理且來自紅寶石的夢幻產地：緬甸。

這個盒匣，是一個香菸盒。是奧黛麗赫本當時的先生MEL FERRER向BVLGARI訂製送給她的生日禮物，BVLGARI去年五月才從拍賣公司CHRISTIE’S競標回來，做為永久收藏。

泰國皇后於1958年曾經向VAN CLEEF & ARPELS委託訂製，泰國文化多少滲入品牌的設計中，於是品牌曾有這樣的小品，泰國人像或神像造型的胸針。這件1968年作品，用黃K塑形，點綴著紅寶石、祖母綠、藍寶石和鑽石，用色華麗閃耀。

這件小型的胸針，如果沒說明，不容易猜到是BVLGARI的作品。在鉑金鋪鑲的鑽石上，紅寶石排鑲的圖案，一是鐮刀、一是鐵鎚，前者象徵農人、後者是工人，正是蘇聯象徵農工團結的符號。BVLGARI在1987年的作品。

這件花朵造型胸針，是BVLGARI1968年的作品。拋光如鏡可以反射影像的K金瓣面中，有一顆顆的紅色珊瑚圓球。BVLGARI如今較少用具象的方式呈現主題，而且線條少有尖銳的處理，所以乍見此作品，覺得驚喜。

出現在去年一個未經大力宣傳，但是很有意思的展出：TIFFANY & CO.的GIFTS OF LOVE展中的小驚喜。這是一個年代在1868～1878的紀念小盒匣，名叫LOCKET，可以打開來，置入心愛之人的頭髮或相片，隨身戴著。它的戴法有多樣性，可以是鍊墜、胸針或是嵌入手鍊或戒指。TIFFANY & CO.從1845年起，BLUE BOOK中就出現紀念小盒匣，到了1880年有各種各樣的選擇。這個小盒匣上的圖案，是綁了同心結的花束。

同樣出現在GIFTS OF LOVE展中的驚喜。TIFFANY & CO.的1890～1900年香氛瓶。這種型式的珠寶現在少見，特殊造型的水晶香氛瓶，瓶蓋以黃色K金打造，鑲嵌鑽石和紅寶石，非常精巧，還有鉑金鑲嵌鑽石的圈環和吊線，用來展現擁有者的財力和社經地位。可以掛在腰帶上，或是固定在上衣的翻領上，也可握在手中把玩。

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