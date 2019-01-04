〈Pre-SIHH〉經典復興：Girard-Perregaux

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品中，以圓弧為基礎潤飾成不同的錶殼形狀，大膽破格、創新突出，卻也成為經典。

八角美學 再創經典

芝柏（Girard-Perregaux）在1970年代推出Laureato桂冠系列，由米蘭建築師設計、錶殼和錶耳完美連接，八角型錶殼是錶款的標誌特色，腕錶的每一處都展現對優美比例和人體工學的極致追求。

全新推出的Laureato Perpetual Calendar桂冠系列萬年曆腕錶以精鋼材質打造，特殊的拋光及霧面交錯處理，凸顯立體感，藍色錶盤有著經典裝飾巴黎釘紋圖案，和白色指針及時標形成對比，讀時更清楚。芝柏為這款腕錶量身打造GP01800-0033機芯，除了時、分顯示，也能指示星期、日期、月份，並能顯示閏年，無論二月有28天還是29天、其他11個月是30天還是31天，萬年曆能夠適應月份長度的不規則變化，每100年才需要手動調整一次。

圖片提供／Girard-Perregaux

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/