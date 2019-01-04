〈Pre-SIHH〉經典復興：Cartier

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品中，以圓弧為基礎潤飾成不同的錶殼形狀，大膽破格、創新突出，卻也成為經典。

酒桶錶殼 前衛再現

卡地亞（Cartier）這幾年不斷回顧歷史，將經典錶款重新演繹，例如2015年的Crash腕錶以及2017年Tank Cintrée，都為復古錶款賦予摩登樣貌，1906年誕生的Tonneau腕錶穿越到2019年，雙時區功能、鏤空雕刻工藝在酒桶形錶殼的襯托下，增添古典韻味。

Tonneau的命名直接來自其酒桶形，打破了圓形懷錶的一貫傳統，這樣的設計除了美學考量，也更能服貼手腕，當時許多腕錶都以K金製作，卡地亞卻特別選用鉑金，也算是前衛之舉。2019年全新Tonneau時分顯示腕錶，包括羅馬數字、分鐘軌、凸圓形上鍊錶冠、皮革錶帶、錶耳螺絲，都是1906年的原創風格，加入防水功能更符合現代生活需求。另一款Tonneau雙時區鏤空腕錶為了保留經典的修長外型，機芯結構經過修改呈現弧拱造型，兩個時區裝置相連，兼具實用和美觀，佩戴者可輕鬆讀取鏤空錶橋上的小時，透過按下4點鐘位置的錶冠，即可以跳轉1小時的方式調校第二時區。

圖片提供／Cartier

1908年的Cartier Tonneau腕錶，打破了圓形懷錶的一貫傳統。

Cartier Tonneau時分顯示腕錶（鉑金款），錶殼兩側的弧形邊緣為鉑金製，隨手腕角度構成橢圓彎曲造型，搭載1917 MC型工作坊精製機芯，動力儲存38小時。

Cartier Tonneau雙時區鏤空腕錶（鉑金款），9919 MC型工作坊精製機芯，動力儲存60小時。

Cartier Tonneau雙時區鏤空腕錶9919 MC型機芯驅動雙時區裝置、使齒輪系和諧律動，兩個時區裝置相連，兼顧美觀和實用。

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