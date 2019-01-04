〈Pre-SIHH〉錶藝獻藝：Roger Dubuis

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品，極度複雜的細膩工藝將腕錶定位從時計拉高到藝術作品，也再度擦亮瑞士製錶的金字招牌。

超跑時刻

羅杰杜彼（Roger Dubuis）和藍寶堅尼（Lamborghini ）分屬不同領域但同樣追求頂級工藝，各自是錶界與車界的夢幻逸品，雙方多次聯名推出限量、珍稀材質錶款，2019全新聯名錶款Excalibur Huracán Performante在設計上承襲前作的超跑風格，搭載全心RD630機芯，以鏤空設計達到跑車著重的輕量化效果，戴上腕錶，立即體驗疾風勁馳。

錶盤是大三針加上日期顯示的簡約設計，融入引擎室拉桿、進氣格柵、油箱與擾流板等源自超跑元素，錶冠設計靈感來自藍寶堅尼超跑輪圈上的螺帽，鏤空橋板仿照超跑的油箱和擾流板設計，錶殼以科技鈦灰色塗層點綴鮮黃色，這也是藍寶堅尼2019年最新版超級跑車的標誌性配色，錶帶內襯的橡膠上飾有Pirelli P Zero Trofeo R超跑車輪胎的花紋圖案，不僅在外觀上十足超跑魂，機芯設計也受超跑引擎啟發，12度傾斜擺輪的RD630機芯，從錶背觀看，自動機芯的圓形自動盤仿效藍寶堅尼Huracán系列車輪的設計。

圖片提供／Roger Dubuis

受到藍寶堅尼賽車部門及其Huracán Performante超跑車獨特設計美學的啟發，羅杰杜彼創造了一款洋溢著賽車風格的腕錶。

羅杰杜彼與藍寶堅尼2019全新聯名錶款，複合材質錶帶內部嵌襯灰色阿爾坎塔拉（Alcantara）面料，搭配黃色縫線，內側裝飾Pirellli P Zero Trofeo R圖紋，配備易於更換錶帶的快拆裝置。

羅杰杜彼與藍寶堅尼2019全新聯名錶款，複合材質錶帶內部嵌襯灰色阿爾坎塔拉（Alcantara）面料，搭配黃色縫線，內側裝飾Pirellli P Zero Trofeo R圖紋，配備易於更換錶帶的快拆裝置。

羅杰杜彼全新RD630機芯除了以鏤空達到跑車著重的輕量化效果，機板鍍上一層鈦灰色，呼應錶殼之餘，也散發出一股科技感。

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