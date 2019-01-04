〈Pre-SIHH〉錶藝獻藝：Hublot

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品，極度複雜的細膩工藝將腕錶定位從時計拉高到藝術作品，也再度擦亮瑞士製錶的金字招牌。

魔力紅 分秒精采

以陶瓷製作腕錶不是新鮮事，但是要燒出彩色陶瓷、並且達到一致的色澤，精準溫度控制絕對是一大挑戰，宇舶（Hublot）自2018年相繼推出多款高彩度陶瓷腕錶，從鮮豔紅色、到不同的藍色系，並利用高溫讓陶瓷硬度達1,500維氏，遠高出一般陶瓷的1,200維氏硬度，讓陶瓷變得更耐用，顯見宇舶高度嫻熟的陶瓷燒製技巧。

全新推出的Classic Fusion經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼錶，靈感來自法國當代藝術家Richard Orlinski的雕塑作品：天生狂野鱷魚（Born Wild Crocodile），紅色是Richard Orlinski所有動物雕塑系列最具辨識度的色彩元素，由宇舶獨家專利的魔力紅陶瓷錶殼完美詮釋，從秒針、計時器和時標，錶殼、錶圈、一路延伸到錶帶，所有細節無一不採用宇舶與Orlinski相同基因的鮮豔紅色，錶殼特地以銳利的立體雕刻線條和拋光處理，令人聯想到Richard Orlinski的雕塑作品，透明藍寶石底蓋，可一覽宇舶HUB1155自動上鍊鏤空計時機芯的精采細節。

圖片提供／Hublot

法國當代藝術家Richard Orlinski的雕塑作品最具代表性的便是鮮活的紅色。

Hublot經典融合系列 Orlinski魔力紅陶瓷計時碼錶，全球限量200只，錶徑45毫米，搭載HUB1155 自動上鍊鏤空計時機芯，動力儲存42小時。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/