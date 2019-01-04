〈Pre-SIHH〉錶藝獻藝：Vacheron Constantin

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的作品，極度複雜的細膩工藝將腕錶定位從時計拉高到藝術作品，也再度擦亮瑞士製錶的金字招牌。

刻劃宇宙

日內瓦的古老建築裡、日光通透的頂層閣樓中，一群對製錶懷抱著極大熱情與極致毅力的工匠們，聚精會神組裝著精密的零件、一刀一鑿刻畫出浩瀚的星體圖案或立體生動的藝術畫作，這便是江詩丹頓（Vacheron Constantin）「閣樓工匠」（Cabinotiers）的傳統，以天文、科學和藝術為靈感，透過精湛的製錶技藝和精妙手工藝打造的Les Cabinotiers閣樓工匠系列，

2019年新作以東風吉祥象徵鳳凰為主題，打造Les Cabinotiers 閣樓工匠超卓複雜腕錶Phoenix，錶環採用的浮凸雕刻、錶圈和錶底所採用的凹雕，由10年以上經驗的工匠操刀，耗費300小時耐心雕琢出具有3D立體效果的精美圖案，鳳凰圍繞錶環展翅，頸項、鳥喙線條細緻優美，羽毛栩栩如生。腕錶搭載15項複雜功能，包括萬年曆、時間等式、日出和日落時間、星空圖、季節指示、星座、月相、以及動力儲存顯示，閣樓工匠系列專屬的2755機芯，讓腕錶即使搭載眾多複雜功能，仍保有58小時動力儲存。

另一款Les Cabinotiers閣樓工匠三問陀飛輪星空圖腕錶彙集三問報時、陀飛輪和精準的星空圖，錶底的星空圖詳實呈現日內瓦上空的星空夜景，銀河、星座和恆星熠熠生輝，與望遠鏡看到的景象如出一轍，這幅星空圖以23小時56分鐘為週期運轉，完全符合恆星時運行規律。

圖片提供／Vacheron Constantin

江詩丹頓Les Cabinotiers 閣樓工匠超卓複雜腕錶Phoenix，正反兩個錶盤彙聚多項複雜功能，製錶大師以零件微型化工藝，在有限的錶殼空間內成功集成15項複雜功能，並保持腕錶可靠穩定的特性。

江詩丹頓Les Cabinotiers 閣樓工匠超卓複雜腕錶Phoenix，正反兩個錶盤彙聚多項複雜功能，製錶大師以零件微型化工藝，在有限的錶殼空間內成功集成15項複雜功能，並保持腕錶可靠穩定的特性。

江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠三問陀飛輪星空圖腕錶，以白金錶殼展現出對比強烈的美學設計，純黑色錶盤飾有機刻雕花圖紋。

藍寶石水晶上的橢圓形圖案可精準地呈現星座即時位置，更可顯示恆星時、月份和基本方位。

錶環飾有手工雕刻的鳳凰浮雕，錶圈和錶背飾有手工雕刻飾紋。

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