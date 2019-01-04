Sisley限量香水 散發伯爵貴族氣息

2019-01-04

〔記者邱巧貞／台北報導〕源於法國貴族世家的保養品牌Sisley，一直以來將藝術融入品牌精神中，創辦人多納諾伯爵夫婦自幼成長在精緻、典雅、極具藝術氣息的環境中，因此有著極佳的藝術鑑賞力及對細節品質的堅持，並將其完整展現在香水創作中。

Sisley近來推出兩款限量瓶香水，其中「Izia伊之露香水」以伯爵夫人花園中的玫瑰為創作靈感，融合茉莉花瓣，牡丹和鈴蘭簇擁下優雅的d’Ornano玫瑰香調，於2017年上市後便受到廣大喜愛，全新限量瓶邀請到英國插畫家與藝術家Quentin Jones為Izia香水精采演繹，香水外盒添上色彩艷麗的花卉，注入搖滾設計風格，瓶身方面保留了如陽光般的金色光芒，綴以猶如粉色雪紡領的小花，象徵著女性優雅特質。

另一款「Eau du Soir暮之露香水」發表於1990年，多納諾夫人年少時期和家人住在西班牙，在那段時間她非常喜歡於晚餐後漫步在瀰漫紫丁香香味的西班牙花園中，這款味道詮釋出伯爵夫人兒時回憶的香味。

「暮之露香水」從2001年起，每年均會推出全球限量瓶，獨特香氣及宛如藝術品的設計成為眾多愛用者的收藏，而台灣僅引進極少數的數量，每年更成為VVIP的指定商品。「暮之露香水2018年限量瓶」靈感源自多納諾夫人家中的天鵝絨豹紋地毯，運用黑色豹紋斑點搭配金色瓶身，結合率性豹紋以及18K金的女性臉龐側臉瓶蓋設計，呈現狂野與性感的魅力。

圖片提供：Sisley

Sisley Izia伊之露香水2018限量瓶50ml／4,500元。

Sisley Eau du Soir暮之露香水2018限量瓶100ml，價格店洽。

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