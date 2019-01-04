Georg Jensen全球首間旅行概念店 進駐微風南山

2019-01-04

﹝記者方惠宗／台北報導﹞丹麥皇室精品Georg Jensen（喬治傑生）宣布全球首間旅行概念店進駐台北「微風南山」，本月10日正式開幕，屆時將同步發表首度推出的包袋及旅行用品系列。

歷史超過百年的Georg Jensen以銀雕工藝與永恆設計風靡全球，多樣化商品如珠寶、飾品、皮件、文具、腕錶及居家用品等，更是優雅生活與品味象徵。此刻，Georg Jensen將其純粹、實用的北歐美學延伸至全新包袋與旅行用品系列，無論職業、生活態度、年齡性別、穿著樣貌等，都能找到適合個人風格的單品。首波包袋及旅行用品系列設計靈感來自經典的Infinity系列，透過搶眼的「X」符號詮釋無限的概念；無論後背包、行李箱，都可見到X形的交錯線條，傳達無限可能與無盡力量，展現經典與摩登的跨世代美學。

慶祝Georg Jensen進駐台北微風南山，品牌宣布，於1月10日至2月28日購買旗下任一包袋或行李箱商品並於社群媒體打卡、上傳的前100名消費者，即可獲贈限量客製燙印皮標一個。購買鋁鎂合金行李箱的前20名消費者，可獲贈售價9,900元的Georg Jensen Artisan系列皇室御用筆一支。

圖片提供：Georg Jensen

Georg Jensen Infinity後背包，各15,580元。

Georg Jensen Infinity聚碳酸酯行李箱，20吋白色登機箱（前）、22吋黑色（中）與28吋灰色行李箱（後），各為14,980元、15,980元與18,580元。

Georg Jensen全球首間旅行概念店將進駐「微風南山」。圖中展示Infinity銀色鋁鎂合金20吋登機箱，28,800元。

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