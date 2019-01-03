年節佳釀 威士忌酒感心

2019-01-03

記者凃盈如／台北報導

歲末年初之際，消費者忙著籌劃送禮，酒禮容易搭配年菜或者零食，且包裝精美，不失為體面大方的選項。

海島風味vs.年菜零食

近年來，泥煤與煙燻風格強烈的威士忌讓愛好者們趨之若鶩，其中，饒富風土氣息的海島威士忌，憑藉著別於艾雷島泥煤般嗆烈的口感，以及帶有海潮鹹味的獨特風味，在泥煤威士忌中佔有一席之地。全球著名烈酒集團帝亞吉歐嚴選旗下Classic Malts系列中，三款極具蘇格蘭海島風味的單一麥芽威士忌泰斯卡Talisker、卡爾里拉Caol Ila以及樂加維林Lagavulin，搭配年節必備的古早味「涮嘴」零食，讓威士忌迷享受最有「台灣味」的新春滋味。

此外，威士忌搭配中式菜餚的飲食方式蔚為風潮，單一麥芽威士忌品牌蘇格登推出3款2019年限量新春禮盒，以佳釀和年菜迸發的絕妙滋味，迎接春節。今年蘇格登特別推薦3款經典中式年菜，搭配新春禮盒的酒液，且3款禮盒皆為全新限量包裝，是新春送禮和團聚時刻的絕佳之選。

台灣限量vs.豬年典藏

威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER也推出全系列新年禮盒，多樣化選擇滿足各種送禮場合與年節聚會需求。本次迎接豬年，特別推出藍牌「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶、XR 21「乘雲如意」新禧禮讚，皆足具年味與祝福意義，此外，亦有JOHNNIE WALKER 18年、璀璨繽紛金牌珍藏、匯聚四大單一麥芽威士忌的綠牌15年、醇厚升級的雙黑極醇限定版，以及蘇格蘭威士忌最經典的黑牌12年，迎接隆重的節慶氛圍 。

其中，JOHNNIE WALKER藍牌「豬年典藏」，為46%酒精濃度台灣標誌紀念瓶，以透視燙金彩繪瓶身展現金錢豬悠游祥雲間之姿，琺瑯層層塗砌饒富手感，福祿壽喜四大祥瑞為天、金幣財寶為地，意寓吉利，藍牌亦十分珍稀，平均每一萬桶酒藏中，僅一桶能達到卓越要求被選上，以傳承近兩百年的精湛製酒工藝淬鍊裝瓶。JOHNNIE WALKER XR 21年蘇格蘭威士忌鉅獻「乘雲如意」新年禮盒，則別出心裁打造「如意羽杯」，以此為禮慶賀高展鴻圖、事事圓滿如意。

金車噶瑪蘭威士忌推出第一瓶「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌KAVALAN Classic Single Malt Whisky」，是世界第一瓶從磨麥、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配到裝瓶都在台灣完成的威士忌。適逢金車噶瑪蘭上市屆滿10年，品牌推出「噶瑪蘭波爾多瑪歌產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌禮盒」與「噶瑪蘭波爾多波雅克產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌禮盒」，熟成自法國波爾多一級酒莊的珍稀葡萄酒桶，紀念10年成就，限量禮盒以時鐘為包裝設計概念，象徵著10年來時間的流動與豐碩成果。

雪莉桶風味vs.匠人藝心

格蘭利威於2018年全球免稅通路推出獨家限量款單桶單一麥芽威士忌，來自蘇格蘭斯佩塞產區雪莉桶，經過蘇格蘭專業匠人23年的釀造工藝、原桶裝瓶保留雪莉桶色澤和風味。格蘭利威23年熟成單桶單一麥芽威士忌於台灣桃園國際機場免稅店獨家販售，搭配典雅包裝和專屬瓶身編號，是歲末年初贈禮或品酒行家典藏之選。

此外，座落於蘇格蘭至高北緯59度奧克尼群島之上的高原騎士酒廠，首次在台灣市場推出單桶威士忌原酒SCS（Single Cask Series）系列，是專屬於台灣市場首款高原騎士12年雪莉單桶威士忌原酒，酒精濃度達64.2%，展現高原騎士對頂級雪莉橡木桶的堅持。至於以創新思維聞名的裸雀初次雪莉桶威士忌，攜手「紙上行旅」台灣人氣插畫家鄧彧，打造設計師聯名款禮盒，除了獨具格調，同時延續裸雀live Naked精神，首次推出的真心話大冒險桌遊卡牌，可在遊戲中邊品飲裸雀初次雪莉桶威士忌，饒富趣味。

送出「名堂」來～ 獎座＆名人加持！

知名洋酒通路橡木桶推薦四款不同酒禮，如紅酒、香檳、威士忌等，皆易搭佐美食，譬如奪得2018日本櫻花葡萄酒大賞金牌獎，且為2017法國坎城影展、國際萊德盃高爾夫球大賽指定用酒的酒款「法國摩當卡地年代醇釀雙入禮盒」，以及葡萄酒界黑馬「智利愛司庫達特級紅摩艾杯禮盒」，兩款禮盒皆2,000元有找。此外，凱特王妃婚婚禮指定香檳「法國蘭頌黑牌香檳」，適合在各種場合享用，冰鎮後飲用，搭配魚類及前菜，風味絕佳；至於英國勞德老爺25年蘇格蘭威士忌0.7L橡木桶25週年紀念款，則是酒質醇厚，廣受一般酒迷喜歡的威士忌。

圖片提供／金車集團、保樂力加集團、帝亞吉歐集團、愛丁頓集團、橡木桶洋酒

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

裸雀設計師聯名禮盒，含裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌、高級SHOT杯2只、裸雀真心話大冒險卡牌1入，1,150元。

專屬於台灣市場首款獨一無二高原騎士雪莉單桶威士忌原酒，全球限量563瓶，4,500元。

格蘭利威來自蘇格蘭斯佩塞產區雪莉桶，經過蘇格蘭專業匠人23年的釀造工藝、原桶裝瓶保留雪莉桶色澤和風味。

格蘭利威首席釀酒師Alan Winchester。

金車噶瑪蘭10周年限量紀念禮盒「噶瑪蘭波爾多瑪歌產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭波爾多波雅克產區葡萄酒桶單一麥芽威士忌」。全球限量各3,000組，容量1,000ml，含兩只KAVALAN水晶杯，8,800元。

JOHNNIE WALKER XR 21「乘雲如意」新禧禮讚，附一只「羽杯」，慶賀事事圓滿如意，2,900元。

JOHNNIE WALKER藍牌「豬年典藏」台灣限定版，5,800元／瓶。

蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒，含經典醴讚杯2只，1,310元。

帝亞吉歐海島威士忌×台灣年節經典零食，價格帶落在1,190～1,990元。

摩當卡地雙入紅酒禮盒，1,688元。

智利愛司庫達摩艾禮盒，含酒與摩艾杯2入，1,200元。

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