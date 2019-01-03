漢米爾頓超薄煙燻新錶情 致敬卓別林

2019-01-03

﹝記者方惠宗／台北報導﹞2019新年到，鐘錶品牌漢米爾頓（Hamilton）昨（2）日搶先為年度首波作品揭開序幕，新錶第一眼即散發經典魅力，原來是重溫了英國喜劇大師卓別林（Sir Charles Chaplin，1889～1977），在1936年電影《摩登時代》（Modern Times）中所佩戴的漢米爾頓Intra-Matic超薄系列初代原作，透過超薄製錶工藝體現當時風靡世人的紳士風範。發表會座上賓可見旅美台灣模特兒費子玹與歌手魏如昀，兩人皆被這款獨特的煙燻錶盤吸引，認為手上一定要有一只特色錶款，才能讓整體穿搭更加出眾。

經過80多年的時光流轉，這款2019年式的Intra-Matic超薄煙燻系列，忠實還原卓別林當時在劇中佩戴原作、擁有斜體品牌標準字，以及H字型無限原子符號Logo與細長型時標等原創設計，且重拾30年代極為風行的類懷錶立體面盤風格布局與太陽紋繚繞的迷人煙燻工藝，結合極窄邊寬精鋼錶殼，展現經典時代的高級風貌，搭配與面盤同色系的荔枝紋真皮錶帶，在「深入電影魅力之心」的全新品牌格言之下，再現漢米爾頓力求質感的信仰。

同時，漢米爾頓將熱賣超過10年的爵士動芯Open Heart系列錶徑放大至42毫米，並將機芯升級為擁有80小時動力儲存的H-10機芯，透過復古立體面盤與局部鏤空，展現魚鱗紋打磨夾板與機芯之美。

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