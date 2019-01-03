信義區百貨食尚 鎖定高端餐飲

2019-01-03

〔記者凃盈如／台北報導〕信義區百貨密度愈來愈高，醞釀多時的微風南山終於要在1月10日開幕迎客，此曲眾聲喧嘩，各百貨無論是美食或體驗，以各自亮點吸客，著力程度，不輸新開幕百貨。譬如新光三越信義新天地各館，近年各館分眾細緻，有瞄準女性高端精品客層的A4館、 訴求年輕潮流與新鮮感的A11館，而主打全客層的A8館，也在2018年改裝再升級，新光三越表示，今、明2年，更將鎖定A9館改裝，定調為「紳士館」，除已經陸續完成的大人系餐酒美食，將陸續調整各樓面，提高男性顧客的服務與商品比例，堪稱全台首家「男性百貨」。新光三越2018雖終止台北南西店合約、新竹中華店熄燈，但全台14家店仍於去年創下790億元業績，其中有223億元營收來自信義新天地。

餐飲方面，新光三越台北信義新天地去年A9館餐飲陸續調整，提高餐酒比例，譬如新派川菜Packie、教父牛排星二代店Muchoyaki，橘色涮涮屋以及米其林主廚林明健的WILDWOOD原木燒烤餐廳等，皆提供調酒服務，且迎合時下社交型態，皆營業至深夜。新光三越更提到，預估Muchoyaki、橘色涮涮屋，都將是今年餐飲的破億大店。至於即將於1月10日開幕的微風南山，餐飲比重超過35%，高樓層餐廳有乾杯集團旗下最頂級餐廳「和牛47-和牛燒肉懷石」進駐，客單價3,000至5,000元，是乾杯集團最頂級品牌。

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