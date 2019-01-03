〈2018年新車銷售排行榜出爐〉CR-V緊咬RAV4 最暢銷SUV險易主─Corolla Altish與RAV4包辦冠亞軍 Toyota總銷售卻衰退近一成

2019-01-03

﹝記者方維鐸／台北報導﹞2018年台灣新車市場在國內適逢地方選舉、國際政經局勢動蕩不安下，新車銷售量未能突破44萬輛，來到435,135輛，不僅比2017年衰退了2.1％，甚至還不及2016年的439,629輛，算是國內車市自2008年慘跌至23萬輛不到、谷底反彈後的第3高。

綜觀2018年的10大暢銷車排行榜，Toyota一如以往是最大的贏家，其Corolla Altis和RAV4不僅蟬聯國產車與進口車的銷售冠軍，同時也是國內所有乘用車銷售的冠亞軍；此外，Toyota的Sienta轎旅車和Yaris迷你車則分居乘用車銷售排行的第4和第5名，小型房車Vios也排在第7名。儘管這5大車系持續熱賣，但Toyota的總銷售量仍較去年衰退了9.4％，銷售總成績為102,960輛，市場佔有率下滑至23.7％。

Honda CR-V雖以203輛的差距敗給進口的Toyota RAV4，未能成國內最暢銷SUV，卻還是最暢銷的國產SUV，一整年賣出了18,673輛，並與Honda HR-V分居乘用車銷售排行的第3和第6名。Mazda CX-5首度以進口SUV身份入榜站上年度排名第8的位置，擁有8,668輛的銷售數字，並擊敗了自家暢銷車系Mazda3。

裕隆日產2018年的整體表現也比2017年退步，只剩下Tiida和Livina兩車系能打入前10大，分別吊車尾排在第9和第10名。

Honda CR-V在2018新車銷售量衝上年度排名季軍，持續站穩國產SUV銷售冠軍寶座。

2018年台灣乘用車銷售前10名

進口的Mazda CX-5全年度掛牌8,668輛，站上2018年新車銷售的第8名。

日產Tiida全車系2018年僅賣出8,489輛，風光程度大不如前。

政治上可以政黨輪替，但新車銷售排行榜的榜首卻始終不變，依舊是由Toyota Corolla Altis車系繼續連霸。

擁有進口車銷售冠軍與國內最暢銷SUV兩大榮銜的Toyota RAV4，全年共賣出了18,876輛，再度雄踞國內新車銷售的亞軍。

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