頂級瑜伽墊 防滑正位姿勢更正確

2019-01-02

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞隨著台灣練習瑜伽的人口愈來愈多，英國頂級Liforme瑜伽墊正式來台。2013年，Life For Me的創辦人James Armitage，歷經了5年多時間與優秀科學家和材料工程師組成一個團隊，從數不盡的瑜伽人反饋中，研究出革命性瑜伽墊─「LIFORME頂級瑜伽墊」。

防滑是多數人練習瑜伽遇到的問題，大部分瑜伽墊都很滑，大汗淋漓時更是危險，導致有些人開始在瑜伽墊鋪上毛巾，需要不斷的調整而導致練習分心。比起市面上的瑜伽墊，Liforme長一些，空間寬一些，能讓練習更自在，墊子的功能更強化及扎實，且標榜100%環保，由純天然橡膠和環保PU，以高科技熱能貼合製成，可生物分解，不含 PVC，從材質的篩選到嚴謹製程，不含任何有害地球和人體的有毒物質。

此外，Liforme具備兩大獨家特色：「我的正位系統」瑜伽墊上的智能微雕有感記號點，能幫助練習者更容易找到肢體的順位；「防滑穩定系統」，特殊表層具防滑功能，有穩定感又不黏澀。

Liforme Mat經典瑜伽墊，定價5,900元。重量：約2.5公斤；面積：長185公分／寬68公分；厚度：約4.2毫米 。

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