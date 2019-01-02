蒙面設計師聯名錶 錢多多很討喜

2019-01-02

〔記者林欣若／台北報導〕泰格豪雅（TAG Heuer）與美國藝術家美國藝術家Alec Monopoly合作，推出2款聯名腕錶，為品牌經典的Carrera與Formula 1系列增添瘋狂繽紛色彩。

泰格豪雅在2016年延攬Alec Monopoly擔任品牌大使，Alec Monopoly除了為邁阿密核心地帶的泰格豪雅旗艦店重新設計，如今雙方合作更進一步，聯名錶款有著Alec Monopoly一貫的神祕反叛風格，Alec Monopoly出現在公開場合時，多以蒙面樣貌現身，他筆下的知名人物「Mr. Monopoly（大富翁）」：一位矮小仁慈的銀行家，是最大識別，這個角色不僅出現於許多場合，如今更躍升為這2只聯名腕錶的錶面主角。

兩款TAG Heuer × Alec Monopoly聯名腕錶，均採用原創且繽紛飽滿的色彩，兩款腕錶面盤上的主角皆為「Monopi」小銀行家，他臉蒙著紅色頭巾，上面還有「$」符號，模樣討喜有趣。錶徑43毫米的泰格豪雅Carrera Heuer 01 × Alec Monopoly聯名計時腕錶的白面錶面上，「Monopi」背後散落著綠色紙幣，還有他以塗鴉方式呈現的多彩簽名，通透的藍寶石水晶底蓋，繪製著Alec Monopoly與泰格豪雅彩色盾牌標誌；錶徑41毫米的泰格豪雅Formula 1 × Alec Monopoly聯名腕錶同樣採用白色錶面，小銀行家「Monopi」周圍飾以綠色紙幣，還有他以塗鴉方式呈現的多彩簽名，風格動感前衛，色彩多元鮮明。

泰格豪雅Carrera Heuer 01 × Alec Monopoly聯名計時腕錶，198,500元。

泰格豪雅Formula 1 × Alec Monopoly聯名腕錶，40,400元。

美國藝術家Alec Monopoly多以蒙面造型現身，以繽紛大膽的畫風受到歡迎。

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