Lady Dior Art藝術包 女力精神

合作對象首度全為女性藝術家 拼貼刺繡金箔等創新手法 關注女權議題
〔記者王瀅娟／台北報導〕Dior三度推出Lady Dior Art藝術家限量系列，與前2次不同的是，此次首度與全為女性藝術家合作，以彰顯品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri上任以來對於女性平權的關注。台灣位列首波上市國家，於本月中上市。
Lady Dior Art #3藝術家限量系列共邀請11位不同世代、來自世界各地的藝術家，秉承以藝術級的作品突破工藝與創意極限的精神，從Dior先生篤信的幸運、熱愛的大自然為創作靈感，結合本身藝術創作特色，創作出22款藝術提包。
美國藝術家Polly Apfelbaum、Pae White與法國藝術家Isabelle Cornaro皆以Dior先生篤信的幸運符為靈感，Polly運用拼貼皮革展現風玫瑰符號，展現令人目眩神迷的光學效果；Isabelle應用她擅長的傳統刺繡技法，搭配仿古金銀製成的精美鍊條與幸運數字8、幸運草、緊握DIOR的手等幸運裝飾；Pae設計的雙金屬色小牛皮，不斷變幻且色彩斑斕的外觀與黑色天鵝絨襯裡形成鮮明對比，提包內隱藏幸運吊飾及其傳說，如幸運月亮等。
哥倫比亞藝術家Olga de Amaral將自身於農莊看見的鏤花模板玫瑰圖案與Dior先生鍾愛的玫瑰結合，將24K金箔一片片貼在方形帆布片上，鑲嵌出腦中抽象的玫瑰，展現她喜愛的陽光輕傍於身的溫暖感覺；南韓藝術家李昢將大自然轉化為包款設計，以絲線手工刺繡與紮染技法擬仿綠苔，另外應用高頻技術重新加工的真實岩石萃取結合包身，創作出岩石般視覺，搭配岩石吊飾，展現創新精神。
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哥倫比亞藝術家 Olga De Amaral創作限量Lady Dior 24K金箔帆布片漩渦鑲嵌中型提包，600,000元。
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法國藝術家 Isabelle Cornaro創作限量Lady Dior黑色天鵝絨水晶鍊條刺繡迷你提包，265,000元。
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美國藝術家 Polly Apfelbaum創作的限量Lady Dior彩色手繪拼圖小羊皮中型提包，405,000元。
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Dior早春以強悍的墨西哥馬術競技女騎士為靈感，創造健美的女性形象，透露Maria Grazia Chiuri對女權的長期關注。
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土耳其藝術家Burcak Bingol創作限量Lady Dior螢光白人造皮草藍色花朵刺繡迷你提包，220,000元。
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南韓藝術家Lee Bul創作限量Lady Dior自然色石紋中型提包，265,000元。
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美國藝術家 Pae White創作的限量Lady Dior幻彩金屬化壓紋小牛皮中型提包 ，235,000元。
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