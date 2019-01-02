Lady Dior Art藝術包 女力精神

2019-01-02

合作對象首度全為女性藝術家 拼貼刺繡金箔等創新手法 關注女權議題

〔記者王瀅娟／台北報導〕Dior三度推出Lady Dior Art藝術家限量系列，與前2次不同的是，此次首度與全為女性藝術家合作，以彰顯品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri上任以來對於女性平權的關注。台灣位列首波上市國家，於本月中上市。

Lady Dior Art #3藝術家限量系列共邀請11位不同世代、來自世界各地的藝術家，秉承以藝術級的作品突破工藝與創意極限的精神，從Dior先生篤信的幸運、熱愛的大自然為創作靈感，結合本身藝術創作特色，創作出22款藝術提包。

美國藝術家Polly Apfelbaum、Pae White與法國藝術家Isabelle Cornaro皆以Dior先生篤信的幸運符為靈感，Polly運用拼貼皮革展現風玫瑰符號，展現令人目眩神迷的光學效果；Isabelle應用她擅長的傳統刺繡技法，搭配仿古金銀製成的精美鍊條與幸運數字8、幸運草、緊握DIOR的手等幸運裝飾；Pae設計的雙金屬色小牛皮，不斷變幻且色彩斑斕的外觀與黑色天鵝絨襯裡形成鮮明對比，提包內隱藏幸運吊飾及其傳說，如幸運月亮等。

哥倫比亞藝術家Olga de Amaral將自身於農莊看見的鏤花模板玫瑰圖案與Dior先生鍾愛的玫瑰結合，將24K金箔一片片貼在方形帆布片上，鑲嵌出腦中抽象的玫瑰，展現她喜愛的陽光輕傍於身的溫暖感覺；南韓藝術家李昢將大自然轉化為包款設計，以絲線手工刺繡與紮染技法擬仿綠苔，另外應用高頻技術重新加工的真實岩石萃取結合包身，創作出岩石般視覺，搭配岩石吊飾，展現創新精神。

哥倫比亞藝術家 Olga De Amaral創作限量Lady Dior 24K金箔帆布片漩渦鑲嵌中型提包，600,000元。

法國藝術家 Isabelle Cornaro創作限量Lady Dior黑色天鵝絨水晶鍊條刺繡迷你提包，265,000元。

美國藝術家 Polly Apfelbaum創作的限量Lady Dior彩色手繪拼圖小羊皮中型提包，405,000元。

Dior早春以強悍的墨西哥馬術競技女騎士為靈感，創造健美的女性形象，透露Maria Grazia Chiuri對女權的長期關注。

土耳其藝術家Burcak Bingol創作限量Lady Dior螢光白人造皮草藍色花朵刺繡迷你提包，220,000元。

南韓藝術家Lee Bul創作限量Lady Dior自然色石紋中型提包，265,000元。

美國藝術家 Pae White創作的限量Lady Dior幻彩金屬化壓紋小牛皮中型提包 ，235,000元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/