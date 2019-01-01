變身頂級商務菁英 全面1折起

2019-01-01

〔記者方惠宗／台北報導〕從象徵紐約商務菁英Tumi到美國戶外第一大品牌Columbia，以及美國頂級丹寧服飾品牌True Religion與英國經典帽飾品牌Kangol等，LeBags俊嶽企業將為旗下代理品牌於2019年1月4日至1月9日、一連6天在「大台北瓦斯大樓」舉行聯合特賣，打出「全面1折起」的優惠促銷，可說是農曆春節前、從頭到腳一次購足的精省盛會。

針對這場歲末特賣會，業者宣稱，首度推出英國經典帽飾品牌Kangol嚴選帽款1件390元、2件590元、3件890元，買愈多省愈多。美國戶外第一品牌Columbia也祭出最強鋁點發熱三合一保暖外套3,800元起、超人氣雪靴2,900元起、羽絨外套4,500元起、機能服飾3折起，提供從頭到腳全天候休閒運動穿著。此外，美國精品Tumi後背包3,600元起，行李箱亦有半價優惠，滿足小資族的頂級商務夢想。

Columbia無縫700羽絨連帽外套，原價7,880元，特價4,500元。

True Religion女裝Halle經典緊身牛仔褲，原價10,800元，特價1,990元。

Kangol藍印花色棒球帽，原價2,480元，特價390元。

Columbia米白色防水保暖雪鞋，原價5,280元，特價2,900元。

Tumi Travis斜背包，原價14,300元，特價7,150元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/