蘿咪史翠德×美度 維密超模跨界腕錶設計

2019-01-01

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌美度（MIDO）以源自建築風格的腕錶聞名，為了讓更多消費者體驗設計的樂趣，美度啟動#CreatYourMido全球社群互動活動，邀請錶迷們設計出屬於自己的夢幻Rainflower系列錶款，透過個人喜好選擇多樣化的錶殼、錶盤、錶帶以及寶石鑲嵌，創造出專屬的個人化腕錶。

率先體驗#CreatYourMido互動活動的參與者，是「維多利亞的秘密」天使（Victoria Secret’s Angel，簡稱維密天使）超模蘿咪‧史翠德（Romee Strijd），她不僅秀出自己設計的Rainflower系列錶款，並示範如何通過線上活動頁面，開啟自己的個性化腕錶設計，由她所設計的Rainflower系列腕錶，璀璨而優雅，白色粒面搭配珍珠母貝點綴的錶盤，3、9和12點鐘位置分別鑲飾一枚綠色沙弗萊石，並以玫瑰金PVD處理精鋼錶殼所包覆，限量發行500只，這只腕錶將於今年5月和其他系列腕錶一同上市推出。

Rainflower系列以新加坡藝術科學博物館ArtScience Museum為設計靈感，明亮的建築輪廓勾勒出輕快細緻的視覺感受，巨型白色花瓣漂浮在水面之上，朝向新加坡迷人的天際線綻放，也是美度一系列以建築為靈感而設計的腕錶中，首度以女性為主角的作品。另一款全新推出的Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女錶，配備三款可替換錶帶，同樣滿足女性多變的穿搭需求，快拆錶帶設計，能隨心情自由更換風格。

蘿咪‧史翠德所設計的Rainflower系列腕錶，限量發行500只，將於今年5月和其他系列腕錶一同上市推出。

超模蘿咪‧史翠德（Romee Strijd）示範她親自設計的Rainflower系列錶款。

美度Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女錶，31,600元。

美度Rainflower系列腕錶，以新加坡藝術科學博物館為設計靈感，價格店洽。

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