赤虎燒肉海外首店落腳台灣 ─1,000元可吃到日本正宗頂級燒肉 預計5年內展10店

2019-01-01

〔記者凃盈如／台北報導〕進入歲末聚會旺季，燒肉餐廳是最讓人具有歡聚感的聚會選項之一。擁有40年歷史，旗下開設義大利料理、甜點、燒肉店等10多家餐廳的「浪漫街道餐飲集團」，將品牌自信作「燒肉の名門．赤虎」引進台灣做為集團海外首店，落腳內湖舊宗商圈。新店斥資2千萬元打造硬體，使用比日本本店更高級、價值120萬的頂級無煙燒烤爐，且提供每人價格1,000元以下，包含美國Prime極佳級冷藏牛肉的「輕鬆」、「奢華」套餐；以及每人價格2,000元以下，包含澳洲和牛、日本A5和牛的「萬福」、「極上」套餐，足具質感與價格競爭力。集團表示，預計將在5年內展店10家店。

「赤虎」使用日本和牛、澳洲和牛和美國Prime級的冷藏進口牛肉，牛肉到店後存放於攝氏0～4度間的冷藏櫃內保存，且使用比冷凍牛肉高出近2成以上成本的冷藏牛肉，確保最佳風味。這麼做，讓肉品組織不因欠佳的冷凍保存技術產生血水結晶，也避免加熱後血水快速流失、讓口感和甜度打折。有別於一般燒肉店為了展現油花，肉品選擇多以「牛五花」為主，「赤虎」卻主打重量僅佔整頭牛重量1/10的「肩胛肉」，此部位肉質油脂分布均勻漂亮，口感、風味絕佳。此外，從肩胛肉分切出來的上等肩肉又稱為「肩胛芯」，是油花豐富的特殊部位，數量更有限。品牌表示，除了上等肩肉，更提供每頭牛僅能切出大約1公斤的肋眼芯，它取自肩胛肉接著肋眼的部位，因其油脂呈樹枝狀均勻分布，常被分切成當成牛排來賣，更為珍稀，赤虎將其切成大約1公分的厚度呈現，品牌也以台灣少見的日本正宗燒肉手法，使用祕製醃醬輕輕抓醃，演繹頂級肉品風味。

針對台灣消費習慣，赤虎推出4套物超所值的燒肉套餐，「赤虎輕鬆套餐」、「赤虎奢華套餐」雙人價格從1,680元+10%至1,880元+10%不等，每人均消不到1,000元，即可享用泡菜、招牌沙拉或辣味油醋沙拉，霜降松阪豬及雞腿肉、豬五花、Choice牛板腱的雞豬牛肉拼盤，與美國Prime牛五花與牛板腱組成的牛肉拼盤，和大草蝦、台灣越光米白飯和湯品等豐盛內容。至於「赤虎萬福雙人餐」，更以雙人2,480元+10%的價格，端出奢華的澳洲和牛胸腹肉，不計成本的做法，尤令老饕趨之若鶩。

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