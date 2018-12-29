innisfree×玩具總動員 驚喜滿滿

〔記者邱巧貞／台北報導〕迪士尼電影《玩具總動員 4》將於2019 年暑假正式上映，從先前釋出的電影預告不但看到經典人物回歸，更有全新角色加入，讓人驚喜滿滿。
南韓美妝品牌 innisfree即將和迪士尼首度攜手合作，在電影上映前搶先聯名推出「innisfree × Disney 2019 玩具總動員限定系列」，全球1/1日同步上市。innisfree多款明星商品都換上電影角色包裝如巴斯光年、胡迪、翠絲、蛋頭先生等，此外，還推出熱賣商品超值組合，將熱賣商品搭配精美鐵盒設計，一邊保養，也能滿足蒐集玩具總動員周邊商品的願望。
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innisfree午茶甜心潤彩護唇膏組15g×2入，700 元，1月上市，自然潤色的護唇膏，擁有服貼水感與茶香，給予雙唇自然的顏色與水分 。
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innisfree巴斯光年組─綠茶籽保濕，920元，1月上市，精美鐵盒設計，內含綠茶籽保濕精華80ml+綠茶籽保濕霜20ml+玩具總動員明星貼紙1張。
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innisfree胡迪組─火山泥控油，750元，2月上市，內含超級火山泥毛孔潔淨面膜100ml+無油無慮礦物控油蜜粉5g+濟州島火山泥調色面膜（淨白）10ml+濟州島火山泥調色面膜（調理）10ml+玩具總動員明星貼紙1張。
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innisfree濟州香氛護手霜組30ml×3 入，420 元，1 月上市，三眼怪限量組合，讓你一次體驗三款濟州香氛護手霜。
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innisfree無油無慮礦物控油蜜粉（共3款），240元，2月上市，NO.1明星商品，含礦物質控油成分的定妝蜜粉。
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