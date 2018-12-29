innisfree×玩具總動員 驚喜滿滿

2018-12-29

〔記者邱巧貞／台北報導〕迪士尼電影《玩具總動員 4》將於2019 年暑假正式上映，從先前釋出的電影預告不但看到經典人物回歸，更有全新角色加入，讓人驚喜滿滿。

南韓美妝品牌 innisfree即將和迪士尼首度攜手合作，在電影上映前搶先聯名推出「innisfree × Disney 2019 玩具總動員限定系列」，全球1/1日同步上市。innisfree多款明星商品都換上電影角色包裝如巴斯光年、胡迪、翠絲、蛋頭先生等，此外，還推出熱賣商品超值組合，將熱賣商品搭配精美鐵盒設計，一邊保養，也能滿足蒐集玩具總動員周邊商品的願望。

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