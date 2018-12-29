〈跨年犒賞自己 包準無誤〉潮流小眾包包 簡單玩味亮點

2018-12-29

〔記者方惠宗／台北報導〕年末犒賞自己，為新年添新包？時尚購物網站SHOPBOP.COM熱推「小眾包包」，例舉Senreve、Susan Alexandra與Truss為三大指標，呼應流行市場期待與眾不同、追新亮點的渴望。

時尚潮流愈來愈強調個性與獨特，因此造就許多小眾品牌的崛起，SHOPBOP.COM以Senreve為例，這個由兩位華人女性Coral Chung和Wendy Wen所創辦的品牌，名字起源於法語中Sense和Dream；由於創始人都出自商學院，所以Senreve並沒有花俏的外表，大方簡潔的款式並有多口袋的設計，兼具美感和功能性，近來大受時尚通勤人士的歡迎。

追求充滿趣味的設計？哥倫比亞設計師Susan Alexandra不會讓人失望。品牌擅長將清爽的色彩和復古感的串珠結合，玩味出特別的視覺效果，且容量也相當可觀，實用性毫不遜色。另外，以編織為特色的小眾品牌Truss則喜歡用奔放、跳躍的高飽和色彩來表現線條簡潔的包款，繽紛色彩帶來明亮的心情，且防水、輕盈，穿梭都會與度假風格皆適。

Senreve Aria腰包，345美金，約台幣10,714元。

Susan Alexandra Granita包。265美金，約台幣8,230元。

Truss精飾長方形包，142美金，約台幣4,410元。

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