小繽紛 跨年裝：Coach

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

派對動物風

Coach 2018秋冬系列主打黯黑哥德風，節慶系列甩開神秘黯黑，以繽紛的色彩以及童趣的動物形象，揭開歡樂假期的序幕！

除了先前推出已大受歡迎的恐龍Rexy、獨角獸Uni，Coach的動物團隊新增許多成員，而且每一種動物都被賦予有趣的擬人化形象，小豬Paul是樂團吉他手、青蛙Freja是現代舞者、老鼠Max是歌劇演員、貓頭鷹Olivia是行動雕像、松鼠Stella是現代舞者、狐狸Frankie則是叛逆文青，這些多才多藝的小動物們躍上耶誕系列，形成童趣歡樂的印花圖案。

明星配件：金屬光感包

除了動物圖案，人氣包款Dreamer和Dinky、Parker也換上閃耀金屬藍、金屬桃粉紅、金屬銀白等各色金屬光感，增添節慶氣氛，Coach也特地邀請代言人Selena Gomez拍攝節慶系列形象廣告，Selena手拿Parker閃耀金屬皮革包步出經典跑車，背景映襯著光芒耀眼的紐約天際線，凸顯Holiday季節時，紐約魔幻迷人風貌。

圖片提供／Coach

Coach打褶繫領洋裝，23,800元。

Coach桃紅Rexy毛衣，16,800元。

Coach老鼠印花手提包，16,800元。

Coach派對動物手機殼，4,500元。

Coach閃耀金屬藍Dreamer 21，16,800元。

Coach金屬桃粉紅Dinky，14,800元。

Selena Gomez手拿Parker閃耀金屬皮革包，21,800元。

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