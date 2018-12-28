小繽紛 跨年裝：Tory Burch

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

星空浪漫裝

設計師Tory Burch最喜歡年底假期時光，讓她有更多時間與家人相聚，即使只是在家包裝禮物或是下棋，都讓她開心無比，她將這樣的心情融入渡假系列，表示：「今年的渡假系列，我想表達出愛、樂觀和對於贈與的感激之情，尤其是人和人之間無價的情感給予，我真心希望我身邊的每個人都可以感到開心。」

命名為「星盤印花」的渡假系列，靈感來自於Tory Burch 喜愛的一本兒童文學《小王子》，星盤印花和滿天繁星的設計，仿若古代天體星盤，刻劃上緯度和色塊拼接的印花，以午夜藍和粉紅色凸顯神秘和浪漫。

明星配件：金色小星星 浪漫點綴

金色星星也閃耀在小羊皮包款上，搭配珠飾鑲嵌縫線，為奢華的黑金搭配增添童話感，繁星樂福鞋以黑色馬毛材質營造出夜空感，鏤空的星星襯著金色的皮革，也是有趣的黑金配色，刺繡樂福鞋以男士拖鞋為靈感，緞面鞋面以閃亮的珠飾和金銀線刺繡裝飾，精細的繪製出富有藝術氣息的美麗夜空。

圖片提供／Tory Burch

設計師Tory Burch穿著午夜藍天體星盤印花襯衫式洋裝，22,900元。

Tory Burch午夜藍天體星盤印花襯衫式洋裝（附腰帶），22,900元。

Tory Burch粉紅色天體星盤印花繫領洋裝，26,900元。

Tory Burch粉紅色天體星盤印花T-Shirt，4,990元。

Tory Burch黑色星星裝飾Fleming風靡包，25,900元。

Tory Burch刺繡夜空緞面樂福鞋，15,900元。

Tory Burch繁星馬毛樂福鞋，14,900元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/