小繽紛 跨年裝：MICHAEL Michael Kors

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

華麗小黑洋裝

Michael Kors熱愛高調閃耀的奢華元素，曾經掀起金錶風潮、緊身金銀紗線針織衫是每一季都會推出的熱門單品，配件和鞋履也經常以鉚釘、亮片、水鑽打造搶眼奢華，新推出的渡假系列，也以亮片刺繡和拼接皮革，打造耀眼的派對look。

這系列以90年代的紐約街頭風潮為靈感，隨性不羈的風格有別於以往的都會俐落，展現另類時尚態度。耀眼、充滿復古Disco風格的刺繡亮片連身洋裝，華麗點綴整個渡假系列，神秘的黑色洋裝上綴以亮片珠花，為平凡的黑色小洋裝增添光彩，Michael Kors同時以花朵增添女人優雅，亮片洋裝以銀色玫瑰畫龍點睛、羽絨外套也以玫瑰印花增添柔美，為冬日假期打造奢華感。

明星配件：金屬奢華 鏈帶包

包款主打本季熱門的Whitney信封鏈帶包，簡潔俐落的線條輪廓，透過菱角形狀翻蓋設計讓包款正面巧妙成為M字型，光滑觸感的硬挺牛皮革材質以金屬鏈帶和鎖釦增添奢華感，渡假系列加入全新配色和材質設計，搭配浪漫的乾燥玫瑰粉色、精緻的漸層拼接色和細致車線等設計巧思，更添雅緻風采。擁有超大容量的Mott包款以標誌性的MK Logo搭配鎖扣設計，打造都會幹練，分量感十足的金色鏈帶點綴出極致奢華。

圖片提供／MICHAEL Michael Kors

MICHAEL Michael Kors銀色亮片襯衫、黑色鑽飾長褲，價格店洽。

MICHAEL Michael Kors亮片玫瑰裝飾小洋裝，26,900元。

MICHAEL Michael Kors黑色玫瑰圖騰羽絨外套13,600元、黑色亮片刺繡蕾絲洋裝21,500元。

（前）MICHAEL Michael Kors Whitney玫瑰粉色拼接鏈包，20,000元、（後）Whitney玫瑰扣環鏈包20,000元。

（前）MICHAEL Michael Kors Mott黑色金飾鏈包18,400元、（後）Mott黑色後背包，價格店洽。

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