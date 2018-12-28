台灣新創 品味時間：Qlocktwo

2018-12-28

記者方惠宗／台北報導

閱讀時間－海外首家專賣店進駐民生社區

Qlocktwo以專賣店形式進駐台北「民生社區」，亦是繼德國斯圖加特之後的海外首家專賣店。品牌透過摩登明亮的空間規劃，陳列當代文字時計，在這綠蔭清幽的社區街道，路過行人無不感到驚喜、駐足欣賞，感受「閱讀時間」的魅力。

2009年問世的Qlocktwo是來自德國小鎮、施瓦本格明德（Schwäbisch Gmünd）的雙人設計師品牌，源自Biegert & Funk公司、Marco Biegert和Andreas Funk兩位設計師的設計，透過110個字母及LED燈所組成的方形矩陣為基礎，透過點亮的文字訴說當下時間，樣式囊括掛鐘、桌鐘與腕錶，上市以來已獲Reddot紅點設計、iF產品設計等20多個國際知名設計獎項肯定。最經典可說是45公分見方時鐘，以多樣化的面板、材質和語言，宛如文字藝術，細訴當下時間，引人停下腳步，化為居家或辦公室的藝術格調。品牌海外首店坐落民生社區，正好投此設計文藝氛圍所好。

圖片提供／Qlocktwo

Qlocktwo全球海外首家專賣店坐落台北綠蔭清幽的「民生社區」。

Qlocktwo以招牌的「文字時計」為居家帶來藝術風情。圖中款式為Qlocktwo Creator’s Edition Rust仿鏽設計，85,000元。

Qlocktwo以招牌的「文字時計」為居家帶來藝術風情。圖中款式為Qlocktwo Creator’s Edition Rust仿鏽設計，85,000元。

店裡列Qlocktwo最經典的45公分見方時鐘，可壁掛或擺置桌面，並提供顧客自行選擇前置面板的客製化服務。

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