台灣新創 品味時間：台灣Jaeger-LeCoultre

2018-12-28

記者方惠宗／台北報導

「沙龍的目的，就是打造一個聊天、交友的地方，反而令一切水到渠成」

這裡只做展覽，卻迎來更多新客上門，當中不乏頂級收藏家，而且，原本只展出半年，更因為反應熱切，一再延展，直到2019年四月底，都能入內參觀。不僅如此，這座沙龍的成功模式，現在連其他大城都在參考、複製這樣的概念！

時間沙龍 包場賞錶派對

這是瑞士頂級製錶商積家（Jaeger-LeCoultre）在台北精品購物中心Bellavita開設的全球第一間「積家沙龍」（Jaeger-LeCoultre Salon），到此可欣賞不同主題的展品、例如當前的「琺瑯工藝限量腕錶展」，以及將作品融入生活的實境感受、例如珍貴稀少的「空氣鐘」。積家台灣分公司首創以歐洲「沙龍」概念，把原有的購物環境打造成主客聚會、聊天分享的空間，更以其居家氛圍與多功能Dining Room，為顧客包場、備上餐酒、舉辦派對。

這裡收起銷售訊息、沒有商業氣氛、跳脫錶店模式，卻成功創造更多吸引市場金字塔尖顧客的機會。

事實上，積家沙龍人員藉著與參觀者互動、聊天的過程，進而觀察、了解顧客對於佩戴腕錶的習慣與品味。微妙的是，當顧客有意欣賞更多非展覽錶款，沙龍人員將錶連同「錶盒」攜出，而非以往以「托盤端錶」的介紹形式；這就像主人在家把自己的手錶拿出來給朋友欣賞一樣，讓人嗅不到「做生意」的意圖。無論空間或服務，這種細膩、體貼的心思與肢體語言，傳遞的是不一樣的訊息，卻間接地迎來更大的銷售數字。據悉，於此成交的錶款，從未低於百萬。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre

全台、亦是全球首家「積家沙龍」，將積家博物館珍藏的古董逸品自瑞士空運來台，吸引品味雅士親臨鑑賞。

在歷史迴廊一探積家背後悠遠的故事、經歷一場傳奇製錶的歷史之旅。

積家沙龍透過Dining Room宴請賓客齊聚用餐，也能搖身一變為工作坊，邀賓客組裝機芯、琺瑯彩繪等製錶體驗。

積家沙龍琺瑯工藝限量腕錶展進行中。圖為展上的翻轉系列葛飾北齋《神奈川沖浪裏》琺瑯腕錶。2,700,000元。全球限量8只。

積家Joaillerie 101 Feuille腕錶，鋪鑲110顆耀目的鑽石，錶盤隱藏在錶蓋之下。

積家Joaillerie 101 Feuille腕錶，搭載世上最小機芯「101型機械機芯」。價約780萬元。

積家Rendez-Vous Celestial 約會系列星空腕錶。琺瑯錶盤，手繪青金石天象圖圓盤，2,450,000元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/