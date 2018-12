台灣新創 品味時間：台灣Oris

Oris Stormtrooper星際大戰限量錶。錶背鐫刻Stormtrooper與絕地武士「歐比王」口中的風暴兵「ONLY IMPERIAL STORMTROOPERS ARE SO PRECISE」。

Oris Darth Vader星際大戰限量錶。錶背鐫刻Darth Vader與黑武士所述「THE FORCE IS STRONG WITH THIS ONE」與限量編號。具備GMT功能。