台灣新創 品味時間：台灣Oris

2018-12-28

記者方惠宗／台北報導

「為宇宙最大軍團做錶！」

醞釀兩年，瑞士百年機械腕錶品牌Oris將過去與世界各國特種部隊合作的深厚歷史，一舉拓展至浩瀚銀河的帝國軍團；與科幻電影《星際大戰》推出聯名限量腕錶，打造「黑武士Darth Vader」與「風暴兵Stormtrooper」錶款，兩款限量錶特別限定於台灣、香港與中國區域販售，各限量僅250只與1,300只，一經發布，鐘錶零售商「秒訂」一空，更引燃網路討論熱度。在德國，有人哀號「為何只有大中華區有！？」更有美國網友說「為何不在美國上市？」、「星戰是我們的！」無論留言酸甜或苦辣，這項由Oris台灣分公司主導的計畫，已成功激發市場能量！

快閃店 大玩星戰

Oris台灣分公司同時以「星戰」主題在台北信義誠品戶外廣場打造全球唯一的銀河系打卡熱點「Oris Pop-Up Store」，吸引不少「過路客」進店朝聖，與實體比例的絕地武士拍照，在店裡手持光劍、大玩VR互動遊戲，還有獨特的「Oris星際飲料」，大大吸引全新族群。加上店內全台首創的高價錶開放式錶櫃，歡迎顧客自由試戴、把玩錶款，正一點一滴地啟迪人們的鐘錶「原力」。

圖片提供／Oris

Oris Darth Vader星際大戰限量錶，限量250只。

Oris Stormtrooper星際大戰限量錶。錶背鐫刻Stormtrooper與絕地武士「歐比王」口中的風暴兵「ONLY IMPERIAL STORMTROOPERS ARE SO PRECISE」。

Oris Darth Vader星際大戰限量錶。錶背鐫刻Darth Vader與黑武士所述「THE FORCE IS STRONG WITH THIS ONE」與限量編號。具備GMT功能。

Oris Stormtrooper星際大戰限量錶，限量1,300只。

Oris在台北信義誠品戶外廣場打造全球唯一的銀河系打卡新熱點「Oris Pop-Up Store」。

Oris Pop-Up Store結合《星際大戰》主題，黑武士與風暴兵如鎮守基地令人敬畏。

店內還有高科技VR互動遊戲體驗區，在遊戲中手持光劍過關斬將。

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