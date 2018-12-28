Valentino早春 自由意識貫穿設計

2018-12-28

〔記者王瀅娟／台北報導〕Valentino早春以「自由」為意念，主打日間服飾，讓穿著者自由配搭，展現自我決策的街頭風格。

品牌創辦人Valentino Garavani與賈桂琳‧歐納西斯的情誼是本季重要的靈感啟發，賈桂琳投注大量心力的惠特尼博物館是品牌1968-1969 Sala Bianca高級訂製服系列的靈感來源，衍生出早春白色、簡約線條的復古洋裝與外套，點綴金屬V字裝飾。1970年前後出現的品牌復古印花被大量應用於服裝與包款設計，包括貝殼狀的Valentino Scale、如高塔堆疊的Valentino Tower、山型紋的Valentino Chevron、如詩文書寫的Valentino Menifest、正反V字接續而成的Optical Valentino等等，以印花、針織、刺繡、亮片珠繡等方式，在服裝上揮灑出活潑多樣的變化。浪漫的花卉主題則以深色為底襯托突顯。

手袋依然以肩揹方包為主，續打Rockstud Spike肩揹包，並新推出鉚釘槓桿新款。鞋履主打拼接流蘇裝飾粗跟樂福鞋，有平底、低跟與高跟三種高度，時髦復古。

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