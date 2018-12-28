百貨紅利點數變大10倍 辦年貨正好用

2018-12-28

〔記者凃盈如／台北報導〕趁著百貨冬換季折扣期間，添購禦寒服飾、採購除舊佈新的家居用品或電器甚或張羅年菜，是最佳時機。適逢新光三越貴賓卡友即將突破200萬人，繼12月的「會員大感謝狂歡冬換季」後，昨日再宣布放大點數價值活動，推出「1點變10元」好康，消費者於即日起至1月6日使用新光三越APP扣會員點數50點，可兌換500元電子抵用金，等於用點數1點就可以換取10倍購物金。同時再推出「點數5倍送」，同一活動期間，貴賓卡友單筆滿2,000元以上可享點數5倍送。

此外，新光三越APP「skm select」於即日起至12月31日期間，精選超過30項美妝、生活夯品等，推出限搶優惠，如象印桌上型與攜帶型保冷、溫杯特價1,000元（原價4.2折）、JJL KIDS小惡魔造型鋪棉保暖棒球外套扣20點加價700元（原價3.5折）、美體小舖極緻活顏輕透雙效隔離霜扣100點享買一送一等。

板橋大遠百也將於1月1日至22日推出7週年生日慶購物回饋，今年板橋大遠百樓面調整比例超過50%，近來更針對7樓家用家電樓層全面改裝。遠百也觀察到，今年家用方面，以歐洲進口大家電、品味生活為主流，如一台逾100,000元的電冰箱，或者單價落在50,000至100,000元，訴求職人手沖技法的高檔咖啡機最為暢銷。近來伴隨新北耶誕城，板橋大遠百也出現大量逛街人潮，百貨也趁勢推出LADY M，自12月開櫃以來，創每日狂銷2,000片佳績，平均單日營業額約42萬元。

板橋大遠百1月1日至22日舉辦生日慶，推出化妝品、女鞋、內睡衣單筆滿2,000元送200抵用券優惠。

新北市歡樂耶誕帶動消費人潮，此為位於板橋大遠百的「桑塔熊禮物光廊」。

新光三越skm select 推出JJL KIDS小惡魔造型鋪棉保暖棒球外套，扣20點加價700元可購得，等同原價3.5折。

新光三越推出春節禮盒，教父牛排美國帶骨肋眼乾式熟成牛排禮盒7,200元。

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