家樂福年貨大街 3通路3.7折起─禮盒年菜伴手禮上市 家事清潔服務 大掃除輕鬆搞定

2018-12-28

〔記者林欣若／台北報導〕還有一個多月便是農曆新年，不少人著手計畫年貨採買，家樂福年貨大街提早開跑，即日起至2月12日，結合量販、超市、線上購物三個多元通路，一口氣推出零食、禮盒、乾貨、生鮮、年菜、掃除、居家舊換新、尾牙家電等上萬款商品，折扣下殺3.7折起。

年節不可少的就是糖果餅乾和禮盒，家樂福引進多款熱賣的創意零食，包括鹹蛋黃金沙腰果、麻辣鍋口味可樂果、長榮航空商務艙限定的米菓、花枝炒麵口味洋芋片，健康零食則有堅果、天然椰棗、無花果乾等較無負擔的選項。禮盒部分持續強化日本、港澳、歐洲等進口禮盒，其中日本商品引進遊日必買伴手禮及各地人氣商品，例如日本兒童人氣第一甜點禮盒海洋之友俱樂部甜點、信洲蘋果系列禮盒，港澳除了鉅記、美心等二大名店之外，今年更增加香港60年老店榮華餅家系列禮盒。

圍爐年菜也是重頭戲，家樂福除了推出數百道年菜選擇之外，甚至盛裝年菜的特別造型器皿也有不少選擇；居家裝飾也要增添年味，一系列豬年商品從鍋具、春聯到各種用品皆備，創意紅包袋也是受歡迎的開運小物。

除了商品優惠，家樂福也提供貼心服務，今年與好師傅居家清潔合作，幫助忙碌的上班族完成的居家清潔工作，兩人一組合力清潔，以居家鐘點4小時計算，一通電話就能到府服務。

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